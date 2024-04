Samsung розширює підтримку функцій на базі АІ у новій лінійці побутової техніки

3 апреля 2024 г., 16:45

0

Tweet

На глобальному заході Welcome to BESPOKE AI компанія Samsung Electronics презентує свою нову лінійку побутової техніки. Подія відбувається у трьох містах – Сеулі, Парижі та Нью-Йорку, де Samsung ділиться своїм баченням щодо того, як зв'язок між новими продуктами може покращити повсякдення користувачів, і як штучний інтелект посилить продуктивність приладів.



Хан Джонг-Хі (JH), віцеголова, генеральний директор і керівник підрозділу Device eXperience (DX) компанії Samsung Electronics, розповів про те, як побутова техніка Samsung не лише відмінно справляється зі звичними завданнями, але й може робити більше завдяки застосуванню штучного інтелекту. Техніка Bespoke, зокрема холодильники з екранами, індукційні плити та пральні машини, стають розважальною платформою, а також своєрідним центром управління інших приладів Samsung, які підключені до SmartThings.



«Samsung Electronics показала те, як можна налаштувати побутову техніку так, щоб вона якнайкраще відповідала помешканню та стилю життя кожного користувача», – сказав Хан Джонг-Хі (JH). «Минуло п’ять років від першої презентації Bespoke, і зараз ми ділимося своїм баченням щодо штучного інтелекту в новій побутовій техніці, які розширюють спадщину Bespoke завдяки вдосконаленим можливостям підключення та ШІ».



Нові прилади Samsung зі штучним інтелектом мають розширені функції та можливості підключення, завдяки вбудованому Wi-Fi, внутрішнім камерам, AI-чипам та сумісності із застосунком SmartThings. Нова лінійка пристроїв покликана закласти фундамент для справді розумного дому. Зокрема, новий AI Home із 7-дюймовим дисплеєм, який додали до багатьох продуктів, дозволяє легко управляти всією екосистемою підключених пристроїв.



AI Home також має режим «Карти», який відтворює план будинку в 3D, що дозволяє легко відстежувати всі підключені прилади та керувати ними. Наприклад, коли ви готуєте на кухні та відчуваєте, що температура занадто висока, достатньо ввімкнути кондиціонер за допомогою AI Home на індукційній плиті, при цьому не залишаючи каструлі та сковорідки без нагляду. Під час прання можна використовувати AI Home на пральній машині, щоб запустити робот-пилосос у вітальні – досить ходити туди-сюди. Щобільше, AI Home не лише полегшує домашню роботу, а й робить її приємнішою – слухайте улюблені пісні, дивіться відео в інтернеті або переглядайте рецепти на екрані під час приготування страв.



Мобільні телефони – важлива частина нашого повсякдення, саме тому нова функція Mobile Smart Connect допоможе керувати побутовими приладами. Вона надсилатиме сповіщення з необхідною функціональністю, коли ви підходитимете до підключеної техніки. Сповіщення міститиме меню швидкого керування, що дозволить запускати ключові функції пристроїв. Це навіть простіше, ніж запустити застосунок SmartThings.



На заході BESPOKE AI компанія Samsung також продемонструвала нову функцію Calm Onboarding, яка ще більше спрощує підключення пристроїв до екосистеми Samsung. Тож коли ви купуватимете техніку на сайті Samsung, зайшовши в обліковий запис, техніка автоматично додаватиметься до SmartThings.



Samsung також поділилася новинами щодо своїх безпекової платформи Knox Matrix, яка захищає всі дані користувача, що знаходяться на підключених приладах. Фактично, 4-дверний холодильник French Door з AI Family Hub став першим продуктом в галузі, який отримав діамантовий рівень безпеки IoT від UL Solutions, провідної світової компанії, яка оцінює сотні маркетингових заявок щороку. Інші моделі Family Hub, що використовують ту саму технологію, а також Bespoke Jet Bot Combo AI також отримали подібний сертифікат.



4-дверний холодильник French Door з AI Family Hub - це основний центр управління всіма пристроями, який з'єднує холодильник з іншими побутовими приладами в домі. AI Family Hub+ – великий екран на дверцятах холодильника – це прямий доступ до роботи зі штучним інтелектом, де користувачі можуть переглядати рекомендації щодо приготування, вмикати музику та відео для розваг на кухні. 4-дверний холодильник French Door з AI Family Hub оснащений технологією AI Vision Inside, яка розпізнає до 33-х харчових продуктів. Вони відображаються на дисплеї Family Hub та у застосунку SmartThings.



Ще один ключовий продукт презентації – пилотяг з щітками для вологого прибирання та функцією парового очищення Bespoke Jet Bot Combo AI, який розпізнає підлогове покриття й об’єкти навкруги та має станцію очищення Clean Station Steam. Функція розпізнавання використовує модель глибокої нейронної мережі (DNN) і камеру для розпізнавання різних об'єктів, зокрема людей, домашніх тварин і малопомітних предметів, як-от тонкі телефонні кабелі або невеличкі килимки. Функція AI Floor Detect визначає тип підлоги, яку потрібно прибрати, і при виявленні килимів робот-пилосос вирішує, чи підняти щітки для вологого прибирання, щоб не намочити килим. У комплекті з пилотягом постачається станція Clean Station Steam+, яка автоматично обслуговує пристрій, наприклад, спустошує мішок для сміття, наповнює резервуар пилотяга водою, чистить щітки для вологого прибирання. Clean Station Steam+ навіть розпилює пару високої температури на поверхню щіток, знищуючи 99,99% шкідливих бактерій.



Bespoke AI Laundry Combo — це пральна та сушильна машина All in One, що поєднує в собі переваги двох окремих приладів й не займає багато простору. Прально-сушильна машина оснащена різними функціями штучного інтелекту, як-от запам'ятовує режими прання відповідно до сезону, рекомендує оптимальні цикли. Завдяки AI Opti Wash & Dry пральна машина Bespoke AI Laundry Combo регулює продуктивність прання та сушіння для кожного завантаження та визначає вагу білизни, щоб дозувати кількість води та прального засобу. Вона також розпізнає тканину й визначає рівень забруднення, за необхідності додає більше прального засобу і змінює час прання. Сушильна машина регулює процес сушіння відповідно до ваги та типу тканини. Після завершення циклу користувачі можуть переглянути скільки було витрачено електроенергії й води у застосунку SmartThings.



Крім того, Samsung впроваджує генеративний штучний інтелект у побутову техніку. Зокрема, голосовий асистент Bixby, який працюватиме на основі АІ, розумітиме складні речення та братиме участь у природних розмовах. Перш за все, він зможе розуміти складні вимоги на кшталт «Увімкни кондиціонер у режимі WindFree і розкажи яка зараз погода надворі». Він також може зберігати контекст попередніх взаємодій, тому якщо користувач просить Bixby вимкнути очищувач повітря, а потім додає: «О, і телевізор теж», Bixby може виконати обидва прохання. Асистент Bixby також може знайти рішення, якщо виникла якась проблема. Достатньо сказати «у вітальні волого», і голосовий асистент зрозуміє, що йому робити.

Ready, set, buy! Посібник для початківців - як придбати Copilot для Microsoft 365