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Армія дронів за тиждень допомогла уразити 240 одиниць російської військової техніки

4 апреля 2024 г., 8:25

«Армія дронів» за тиждень допомогла уразити 240 одиниць російської військової техніки

Ударні підрозділи Сил оборони, які отримують безпілотні літальні апарати в рамках проєкту Армія дронів, за тиждень з 25 березня по 2 квітня уразили 238 одиниці російської військової техніки.

Зокрема за останні сім днів захисники вивели з ладу або знищили 20 танків, 39 броньованих машин піхоти, 75 вантажівок, 66 гармат та 12 самохідних артилерійських установок, 19 радіолокаційних станцій, чотири системи протиповітряної оборони та три реактивні системи залпового вогню тощо.

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