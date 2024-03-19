Amazon передасть майже 6 тисяч планшетів та електронних книг для українських школярів

19 марта 2024 г., 10:25

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Міністерство цифрової трансформації України повідомило, що у межах проекту «Laptops for Ukraine» Україна отримала 4 950 цифрових пристроїв, серед яких планшети та електронні книги. А також найближчим часом отримає ще 700 девайсів завдяки роботі ініціативи Коаліція девайсів.



«Через війну майже мільйон українських дітей змушені навчатися онлайн. Безпека наших дітей є нашим пріоритетом. Але, крім безпеки, ми прагнемо забезпечити їм майбутнє. Для цього потрібні ґаджети для навчання. За підтримки іноземних партнерів моя Фундація вже зібрала й передала учням і вчителям близько 50 000 ноутбуків і планшетів. Однак існує критична потреба до кінця цього року – ще 100 000 пристроїв. Тому в співпраці з Міністерством цифрової трансформації та Міністерством освіти і науки ми створили “Коаліцію девайсів”, щоб залучити всіх, хто може допомогти. І вже маємо перші результати», — зазначила Олена Зеленська, Перша леді України, засновниця Фундації Олени Зеленської.



Пристрої розподілять між десятьма областями, у яких навчання відбувається у змішаному та дистанційному форматі. Найбільше техніки отримають учні з Харківської, Запорізької, Херсонської та Донецької областей, де навчання виключно у формі онлайн.



«Розвиток людського капіталу — один із наших головних пріоритетів. Світ активно розвивається, і наші діти мають продовжувати здобувати освіту попри виклики повномасштабної війни. Наше завдання — забезпечити їх необхідною технікою. Це важливо, оскільки багато школярів перебувають на прифронтових або деокупованих територіях і здобувають онлайн-освіту. Завдяки освітнім ініціативам та підтримці партнерів Україна отримала нову партію пристроїв, які дозволять дітям відвідувати уроки, стежити за новинами та спілкуватися з друзями», — зазначив Віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.



У 2023 році компанія Amazon приєдналася до проекту «Laptops for Ukraine», який запроваджено за ініціативи Digital Europe, Мінцифри та Єврокомісії. Його мета — забезпечити школи та лікарні технікою для якісного доступу до Інтернету.



«Україна — країна інновацій, тому впровадження технологій та цифровізація освітнього процесу — один з наших пріоритетів. Станом на січень 2024 року 24% українських дітей навчаються онлайн. Доступ до Інтернету та якісні технологічні ресурси необхідні в першу чергу для комфортного навчального процесу. Саме тому реалізуємо проекти, які допомагають забезпечити школярів необхідними девайсами. З їх допомогою діти вивчають цифрову грамотність, медіатворчість, обчислювальне мислення, програмування та багато іншого. Дякуємо партнерам, які підтримують Україну», —сказала заступник Міністра цифрової трансформації з питань європейської інтеграції Валерія Іонан.



Також у межах «Коаліції девайсів» компанія Amazon погодилась передати ще 700 девайсів. Це відбулося за сприяння Фундації Олени Зеленської, Міністерства цифрової трансформації України та Міністерства освіти і науки України.



На сьогодні потреба у пристроях для школярів становить майже 350 тисяч пристроїв. На офіційному дашборді МОН України можна переглянути загальна потребу та кількість переданої техніки для освітян у 2022-2024 роках.



«Я хотів би подякувати Фонду Олени Зеленської, Міністерству цифрової трансформації України та Міністерству освіти і науки України за їхню підтримку в тому, щоб наша пожертва пристроїв Amazon дійшла до дітей по всій Україні. Ми сподіваємося, що наші ґаджети допоможуть їм у навчанні, підвищать навички цифрових технологій», — сказав віце-президент Amazon Devices International Ерік Саарніо.

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