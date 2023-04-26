Alibaba Cloud вирішила брати ціною - знижує тарифи до 50%

26 апреля 2023 г., 12:44

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Reuters пише, що підрозділ хмарних обчислень гіганта електронної комерції і технологій Alibaba знизить ціни на свої продукти і послуги на 50%, активізуючи зусилля в боротьбі за більшу частку китайського ринку хмарних обчислень на тлі зростаючої конкуренції.





Як повідомляється на сайті Alibaba Cloud, ціни на послуги elastic computing (що забезпечують можливість швидко розширювати або зменшувати обробку даних) - з використанням чипів на базі Arm і Intel знизяться на 15-20%, в той час, як послуги з використанням графічних процесорів Nvidia - на 41-47%.





За словами Чжан І (Zhang Yi), який відстежує сектор хмарних обчислень в Китаї в дослідницькій компанії Canalys, зниження цін - це один із способів для компанії залучити більше клієнтів, хоча їх фактичний вплив буде залежати від конкретних послуг, які купують клієнти.





Alibaba Cloud була однією з перших китайських компаній, що вийшла на ринок хмарних обчислень, і наразі постачає більше третини послуг у цьому секторі в Китаї.





Однак в останні роки компанія зіткнулася з посиленням конкуренції з боку китайських операторів, включаючи China Unicom і China Telecom.





Наприкінці березня Alibaba Group Holding оголосила про розділення своїх бізнес-підрозділів на шість напрямків, що дозволить Alibaba Cloud та іншим підрозділам самостійно залучати фінансування.





Окремо компанія заявила, що понад 200 тис підприємств подали заявки на бета-тестування Tongyi Qianwen, її великої мовної моделі компанії на основі штучного інтелекту.

Партнерська програма дозволить обраним компаніям перенавчати модель за допомогою власних даних для створення галузевих додатків. Сім компаній, що входять до початкового етапу програми, включають підрозділи China National Petroleum та China International Capital.

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