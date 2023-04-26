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Понад 100 команд взяли участь у других всеукраїнських змаганнях з кібербезпеки UA30CTF

26 апреля 2023 г., 13:45
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«Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України» провела другі всеукраїнські молодіжні онлайн-змагання із кібербезпеки UA30CTF. В них взяли участь понад 400 учасників, об'єднаних у 107 команд із різних куточків України. Перше місце здобула команда LunarLobsters, друге та третє – Knotty Kitten та Arctic Warriors.

Змагання проходили у форматі гри #Jeopardy Capture the Flag. Протягом 12 годин команди вирішували 25 завдань на пошук та експлуатацію вразливостей у поєднанні з вирішенням цікавих логічних завдань.

Нагадаємо, перші змагання з кібербезпеки UA30CTF «Держспецзв'язку» провела 25 лютого, за підтримки проєкту EU4DigitalUA, що фінансується ЄС. У них взяли участь 156 студентів старших курсів із 22 українських закладів вищої освіти. Протягом шести годин команди вирішували 25 завдань на пошук та експлуатацію вразливостей у поєднанні з вирішенням цікавих логічних завдань.

«Формування нового покоління фахівців з кібербезпеки, як і реформування профільної освіти, є одними з пріоритетів "Держспецзв’язку". Ми раді надати можливість молоді перевірити свої навички, позмагатися із колегами та сформувати професійну спільноту. Кількість учасників перевершила всі сподівання, тому ми обов'язково продовжимо практику проведення таких змагань», – зазначив Олександр Потій, заступник голови «Держспецзв'язку».

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