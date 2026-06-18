Акції Intel підскочили на 9% після заяви Трампа про партнерство компанії з Apple

18 июня 2026 г., 14:45

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Як повідомляє CNBC, акції Intel продемонстрували стрімке зростання на 9% під час передторгової сесії на біржі NASDAQ у четвер. Інвестиційне ралі розпочалося після того, як Президент США Дональд Трамп опублікував офіційне повідомлення у своїй соціальній мережі Truth Social. Він заявив, що технологічна корпорація Apple погодилася на масштабне стратегічне партнерство з Intel. У межах співпраці планується проектування та безпосереднє виробництво наступних поколінь процесорів Apple Silicon здійснюватиметься на американських заводах та виробничих лініях Intel.





У своїй публікації Truth Дональд Трамп жорстко розкритикував колишнє керівництво країни за втрату американських промислових потужностей, через що заводи та напівпровідникові технології «були викрадені Тайванем та іншими країнами». Він наголосив, що адміністрація Білого дому докладає зусиль для повного повернення виробничого циклу мікросхем на територію США. Раніше, у межах урядової програми підтримки напівпровідникового сектору, адміністрація США вже конвертувала близько 8,9 мільярдів доларів невиплачених грантів у рамках Закону про чіпи (Chips Act) в 10-відсоткову частку акцій Intel, ставши прямим акціонером компанії. Окрім угоди з Apple, президент США відзначив успіх урядових ініціатив із залучення інших лідерів ринку до потужностей Intel. Компанія Nvidia погодилася збирати свої чіпи першого рівня на базі архітектури Intel, а Ілон Маск схвалив спільне проектування та будівництво найбільшого у світі заводу з виробництва чипів TerraFab за технологіями інженерної команди Intel.





Аналітики зазначають, що цей контракт знаменує собою радикальний розворот у долі Intel. Протягом багатьох років компанія практично перебувала осторонь буму штучного інтелекту через постійні затримки у розгортанні техпроцесів і критично потребувала великого якірного клієнта для свого контрактного підрозділу Intel Foundry, який раніше обслуговував майже виключно власні потреби. Ситуація докорінно змінилася після того, як на початку минулого року посаду генерального директора Intel обійняв відомий антикризовий менеджер Ліп-Бу Тан (Lip-Bu Tan). Завдяки залученню капіталу від Nvidia, Tesla, Apple та жорсткій фінансовій дисципліні, акції компанії злетіли на 464% за останні 12 місяців, а її ринкова капіталізація досягла позначки у 608,7 мільярдів доларів. На тлі цих подій акції Apple також продемонстрували помірне зростання на 0,6%. Галузевий індекс напівпровідників Nasdaq PHLX Semiconductor Sector, який відстежує 30 найбільших чипмейкерів США, з початку року зріс уже на 90%, що підтверджує стійкість АІ-сектору до глобальних геополітичних потрясінь та логістичних криз на Близькому Сході.

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