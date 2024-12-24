Академія CyberIN запрошує талановиту молодь на безплатний курс із кібербезпеки 

24 декабря 2024 г., 18:00

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CyberIN відкриває 5-й набір на безплатний курс із кібербезпеки. СyberIN – сучасна професійна кіберакадемія для талановитої української молоді, яка прагне отримати нові знання з кібербезпеки. Це безкоштовна комплексна програма, що допоможе покращити свої навички та побудувати успішну кар'єру у сфері кіберзахисту. Курс для вас, якщо ви: студент технічного ВНЗ (2-3 курс) та хочете отримати поглиблені знання й реальні практичні навички.

Як потрапити на навчання

Перший крок – заповнити форму зворотного зв'язку. Початок приймання заявок з 16 грудня 2024 року.

Після цього ми надішлемо лист із нескладним технічно-творчим завданням, за результатами якого проведемо відбір на навчання.

Термін прийняття заявок – до 3 лютого 2025 року.

Підтвердження про зарахування надійде залежно від дати подачі заявки, але не пізніше 17 лютого 2025 року.

Зверніть увагу! Ви можете брати участь у навчанні, якщо вам є 18 років. Навчання буде проходити офлайн у Києві (поблизу метро Берестейська) в другій половині дня.

Також на цьому п’ятому потоці ми врахували прохання кандидатів на навчання з минулих потоків і будемо приймати на навчання студентів технічних ВУЗів з прифронтових міст, яким під час навчання буде надаватися допомога з житлом.

На вас чекають:

Лекції та воркшопи від фахівців із кібербезпеки що практикують;

Реальні практичні кейси для розвитку ключових навичок;

Можливість отримати сертифікат та знайти роботу мрії!

Реєстрація: 16.12.24-03.02.25

Старт: 3 березня 2025 року

Місце: Київ, БЦ Sigma

Вартість: безкоштовно

Заповнюйте анкету вже зараз my-itspecialist.com/cyberin

CyberIN – це ваш шанс стати професіоналом у сфері кіберзахисту!

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