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Польський прайсагрегатор Ceneo подав позов проти Google на 568 млн дол.

24 декабря 2024 г., 9:35
Reuters повідомляє, що дочірня компанія польської платформи електронної комерції Allegro подала в понеділок позов проти Alphabet, Google Ireland і Google LLC. 
 
Мова йде про відшкодування збитків на суму 2,33 млрд злотих (568 млн дол) та звинувачення в антиконкурентних діях.
 
Ceneo, підрозділ Allegro, що є прайсагрегатором, вимагає компенсації за збитки, які було зазнано через практику Google надавати перевагу власному сервісу порівняння цін у результатах пошуку. 
 
Затребуване відшкодування складається з 1,72 мільярда злотих збитків, понесених Ceneo, а також близько 615 мільйонів у вигляді процентних платежів з 2013 року до 29 листопада 2024 року.
 
Ceneo заявила, що також вимагатиме нарахування передбачених законом відсотків на 2,33 мільярда злотих від дати подання позову до моменту виплати збитків.

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