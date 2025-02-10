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IT Specialist стала сертифікованим аудитором Secure Software Lifecycle

10 февраля 2025 г., 15:35
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Компанія IT Specialist повідомляє про отримання ліцензії SLC (Secure Software Lifecycle), яка дозволяє їй офіційно проводити аудит SLC і допомагати компаніям: вчасно виявляти вразливості; будувати безпеку на рівні архітектури; інтегрувати принципи Secure Software Lifecycle у процеси розробки, забезпечуючи відповідність міжнародним стандартам (PCI DSS, ISO, NIST). Концепція SLC інтегрує заходи безпеки на всіх етапах життєвого циклу розробки програмного забезпечення.

Аудит кібербезпеки – це детальний та систематичний процес оцінки стану захищеності інформаційних систем, інфраструктури та даних організації. Він слугує інструментом не лише для виявлення слабких місць у системах, а й для побудови стратегії захисту та системи управління інформаційної безпеки (СУІБ).

У сучасному кіберпросторі, де загрози постійно еволюціонують, регулярний аудит стає обов’язковим елементом підтримки безпеки організації. Такі аудити потрібні зокрема: розробникам програмного забезпечення, фінансовим організаціям та платіжним системам, постачальникам рішень для кібербезпеки, організаціям, що працюють з платіжними технологіями, ІТ-аутсорсинговим компаніям тощо.

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