Анонсовано запуск GovTech Alliance of Ukraine

24 декабря 2024 г., 10:25

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GTA UA має на меті «об'єднати зусилля ІТ-компаній, уряду та міжнародних партнерів для просування безпечних інноваційних, прозорих та ефективних цифрових рішень для державного сектору, сприяючи сталому зростанню екосистеми GovTech в Україні».

Повідомляється, що на чолі з генеральним директором Катериною Ставнійчук, GTA UA зосередиться на створенні безпечного та сприятливого середовища для розвитку ІТ-компаній. У фокусі альянсу посилення співпраці між урядом та бізнесом та виведення українських рішень на міжнародні ринки.

https://www.linkedin.com/in/kateryna-stavniichuk/details/experience/

До складу GTA UA вже входять п'ять ІТ-компаній, що спеціалізуються на рішеннях GovTech.

AMEDIA , що розробляє та впроваджує інноваційні цифрові продукти для державного та приватного секторів.

Kitsoft , яка має більш ніж 10-річний досвід роботи у сфері GovTech, з 200+ запущеними проектами, серед яких портал «Дія».

«МК-КОНСАЛТИНГ» , що спеціалізується на електронних системах закупівель, таких як Prozorro, та діджиталізації державних реєстрів і послуг.

Prozori Solutions , що розробляє урядові та корпоративні рішення в Україні та за кордоном, включаючи Prozorro та Всеукраїнську онлайн-школу.

Strimco Ukraine - компанія, яка розробляє і впроваджує ІТ-сервіси та інструменти електронного урядування, має портфоліо з понад 50 проектів.

Зазначається, що GTA UA була створена за ініціативи Романа Ланського, засновника Strimco та відомого фахівця у сфері GovTech.

Офіс ефективного регулювання (BRDO) виступає стратегічним партнером GTA UA.

GTA UA також планує розширювати свою спільноту, приймаючи нових членів та налагоджуючи партнерства. Наразі команда працює над створенням прозорих та справедливих правил членства та партнерства, щоб забезпечити ефективну співпрацю між усіма зацікавленими сторонами.

«Створення GovTech Alliance of Ukraine є стратегічно важливим кроком, який не лише сприятиме ефективній співпраці між державою та бізнесом, а й створить можливості для отримання міжнародних контрактів з урядами інших країн. Ця ініціатива зміцнює позиції України як цифрового лідера на світовій арені. Разом з українським бізнесом ми будемо просувати наші GovTech рішення по всьому світу, адже успішний бізнес - це основа сильної економіки. Я вітаю команду GTA UA з цим досягненням і бажаю зростання кількості членів альянсу. Рухаємось вперед, будуючи колаборацію!» - заявила Валерія Іонан, заступниця Міністра цифрової трансформації з питань європейської інтеграції.

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