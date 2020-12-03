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AI in a Day — Machine Learning on Azure 

3 декабря 2020 г., 14:35
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AI in a Day — Machine Learning on Azure

Технологии искусственного интеллекта продолжают менять все сферы человеческой жизни. Знания этих технологий для проектирования и разработки корпоративных приложений становятся базовыми навыками профессиональных разработчиков, Data Science Engineers и системных архитекторов.

Приглашаем вас на бесплатный интенсив AI in a Day — Machine Learning on Azure, где вы научитесь использовать технологии искусственного интеллекта и машинного обучения, на базе платформы Microsoft Azure, в разработке собственных решений и критически важных для бизнеса приложений, которые повысят эффективность работы всех процессов вашей компании.

Воркшоп AI in a Day — Machine Learning on Azure будет полезен всем разработчикам бизнес-приложений, специалистам по обработке и анализу данных и инженерам по машинному обучению. Вы получите представление о наиболее выгодных возможностях AI- и ML-технологий для вашей организаций в решении ключевых задач бизнеса.

Для кого: Data Scientists, Data Analysts, ITDMS, Developers

Дата и время:

8 декабря 2020 г.

14:00 — 17:00

Участие бесплатное при условии предварительной регистрации: https://cutt.ly/hhixXpa

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