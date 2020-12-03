Micro Magic утверждает что её RISC-чип в десятки раз эффективнее Apple M1

3 декабря 2020 г., 14:04

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Фирма Micro Magic, специализирующаяся на услугах компьютерного проектирования (Electronic Design Automation, EDA), утверждает, что ей удалось воплотить в жизнь оригинальное видение архитектуры компьютера с сокращенным набором команд (RISC) и создать самое быстродействующее в мире 54-разрядное ядро RISC-V.



Продемонстрированное ею устройство в эталонных тестах EEMBC на плате Odroid показало результат 13000 CoreMark, достигнув максимальной частоты 5,19 ГГц при напряжении 1,1 В, благодаря чему оставило далеко позади любые реализация CISC/ RISC/MIPS, включая Apple M1 и Arm Cortex-A9. Для напряжения 0,8 В, тактовая частота составила 4,327 ГГц, а потребляемая мощность — всего 200 мВт при быстродействии 11000 CoreMark, что открывает новые перспективы для портативного оборудования, работающего от аккумуляторов.

Это означает, что в смартфоне с типичной мощностью 5 Вт можно использовать до 25 ядер Micro Magic, вместо сегодняшних четырёх или восьми. Или же получить нужную производительность, существенно уменьшив размер аккумулятора.

«Мы имеем 55000 CoreMark на ватт. Чип M1 в тестах EEMBC примерно оценивается в 10000 CoreMark; разделив это на восемь ядер и всего 15 Вт, получим меньше 100 CoreMark на ватт, — прокомментировал эти результаты Энди Хуанг (Andy Huang), советник Micro Magic и создатель симулятора электросхем, FineSim. — Самый быстрый процессор Arm по шкале EEMBC — четырехъядерный Cortex-A9 с 22343 CoreMark. Разделите это на четыре ядра и 5 Вт на ядро, и получите 1112 CoreMark на ватт».

«Для таких приложений, как сотовые телефоны, очень важно, можно ли использовать телефон без перезарядки один или несколько дней, — говорит Ли Тавроу (Lee Tavrow), соучредитель Micro Magic. — Обычно устройства с низким энергопотреблением также имеют гораздо более низкую производительность, но с нашей IP клиенты получат как самую быструю в мире скорость на 5 ГГц, так и самую низкую мощность 70 мВт и 3 ГГц в одном устройстве».

Компания намеревается лицензировать своё ядро клиентам: RISC-aрхитектура Micro Magic полностью масштабируема для мобильной индустрии, ПК, автомобилей и центров обработки данных. По словам Хуанга, будучи успешным провайдером средств и сервисов компоновки трёхмерных микросхем, компания полностью обеспечена финансированием и не ищет внешних инвесторов.

Micro Magic со штаб-квартирой в Калифорнии была основана в 1995 г., продана Juniper Networks за 260 млн долл. и, в 2004 г., была возрождена как частное предприятие прежними учредителями, бывшими разработчиками процессоров SPARC в Sun Microsystems.

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