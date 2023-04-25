Acer представила нову лінійку ноутбуків бізнес-класу TravelMate

25 апреля 2023 г., 12:25

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Компанія Acer анонсувала випуск нових ноутбуків бізнес-класу лінійки TravelMate. Вони матимуть процесори Intel Core vPro 13-го покоління, OLED-дисплеї зі співвідношенням сторін 16:10, акумулятори місткістю 65 Вт·год, які швидко заряджаються, а також функцію безпечного входу в систему за допомогою сканера відбитків пальців або інфрачервоної вебкамери. Ці пристрої призначено насамперед для фахівців, яким потрібні потужні та зручні в транспортуванні робочі ноутбуки.



TravelMate P6 14 – найпотужніший пристрій оновленої лінійки ноутбуків бізнес-класу для керівників й інших фахівців, яким часто доводиться працювати в дорозі. Професіонали оцінять можливості великого OLED-екрана з роздільною здатністю 2.8K (2880x1800) і співвідношенням сторін 16:10, який відтворює 100% колірного простору DCI-P3. Проєктуючи цей високопродуктивний ноутбук бізнес-класу, розробники дотримувалися специфікацій платформ Intel vPro та Intel Evo. Аби задовольнити вимоги найвибагливіших користувачів, вони обладнали пристрій процесором Intel Core i7 13-го покоління, модулями оперативної пам’яті LPDDR5 загальним обсягом 32 ГБ і акумулятором місткістю 65 Вт·год із можливістю швидкого заряджання. Цей ноутбук підходить для проведення ділових аудіо- та відеоконференцій, адже він має інфрачервону вебкамеру з роздільною здатністю Full HD та спрямовані вгору динаміки формату DTS Audio, а також підтримує технологію усунення шуму за допомогою штучного інтелекту Acer PurifiedVoice. Задля збереження ділових і службових таємниць від сторонніх очей розробники застосували технологію PrivacyPanel, що приховує зображення на екрані, коли кут перегляду перевищує 90°. Ноутбук TravelMate P6 14 також оснащено засобами підключення до мережі стандартів 2x2 Wi-Fi 6E та 5G, які забезпечують стабільний швидкісний зв’язок навіть у дорозі.



Ноутбуки TravelMate P4 і TravelMate P4 Spin мають процесори Intel Core i7 vPro 13-го покоління і відеокарти NVIDIA GeForce RTX 2050. Варто зазначити, що перший пристрій доступний у конфігураціях із 14- і 16-дюймовим екраном. Легкий ноутбук TravelMate P4 14 поєднав у собі елегантний корпус із магнієвого сплаву та великий екран із роздільною здатністю 2.2K і співвідношенням сторін 16:10. Завдяки вузькій рамці дисплея пристрій вирізняється з-поміж інших компактних ноутбуків неймовірними можливостями відтворення зображення. Ноутбук-трансформер TravelMate P4 Spin 14 вирізняється також захисним склом Corning Gorilla, сенсорним екраном із роздільною здатністю WUXGA та стилусом, який дає змогу легко писати від руки та кріпиться на пристрої.



Ноутбук Acer TravelMate P2 також доступний у конфігураціях із 14- або 16-дюймовим екраном на основі ІPS-матриці з роздільною здатністю WUXGA (1920x1200) і співвідношенням сторін 16:10. Обидва дисплеї вирізняються кутом огляду 170°. Цей компактний ноутбук бізнес-класу оснащено процесорами Intel Core 13-го покоління та відеокартою NVIDIA GeForce RTX 2050. Разом зі збільшеною сенсорною панеллю OceanGlass і клавішами з робочим ходом 1,55 мм така апаратна конфігурація забезпечує зручні умови для продуктивної роботи. Іншою цікавою особливістю цієї моделі є шарнір, який обертається на 180° і дає змогу розгорнути пристрій, немов книгу. Ноутбук має засоби підключення до мережі стандартів Wi-Fi 6E і 4G LTE. Крім того, розробники передбачили багато портів для під’єднання периферійних пристроїв, зокрема роз’єм Thunderbolt 4 Type-C, за допомогою якого можна передавати дані зі швидкістю 40 Гбіт/с та підключати одразу два монітори з роздільною здатністю 4K.



Нові ноутбуки бізнесу-класу лінійки TravelMate постачаються з ОС Windows 11. Вони втілили у собі технологію Acer Dust Defender, яка захищає пристрої від накопичення пилу та допомагає зберегти високу продуктивність навіть за несприятливих умов. Інтелектуальна технологія Acer Light Sensing забезпечує відстеження кольорів, які переважають у середовищі, та рівня освітлення. Зібрана інформація дає пристрою змогу автоматично налаштувати яскравість і колірну температуру зображення на дисплеї таким чином, аби воно мало довершений природний вигляд за будь-яких умов. Ноутбуки бізнес-класу лінійки TravelMate оснащено збільшеними сенсорними панелями та найкращими клавіатурами з-поміж доступних на комерційному ринку. Клавіші мають робочий хід 1,55 мм і працюють майже безшумно.



Розробники лінійки подбали не тільки про користувачів, але й про довкілля. Завдяки широкому використанню повторно переробленого й океанічного пластику, а також застосуванню перероблюваного упакування, що не містить пластмаси, їм вдалося скоротити обсяг викидів вуглецю. Крім того, вони приділили особливу увагу питанням сертифікації TCO окремих моделей і включенню в рейтинг EPEAT для певних країн. Завдяки високоефективному інструментарію ОС Windows і модулю шифрування TPM 2.0 пристрої надійно захищають конфіденційність без використання додаткових засобів. Разом із технологією User Sensing від компанії Acer, яка реалізована у всіх ноутбуках TravelMate P6 14, а також у певних конфігураціях TravelMate P4 Spin 14, TravelMate P4 14 та TravelMate P4 16, ці засоби дають користувачу змогу легко заблокувати екран, якщо потрібно відлучитися, а потім так само швидко повернутися до роботи.



Ціни та наявність у продажу

Ноутбук Acer TravelMate P6 14 (TMP614-53) надійде у продаж в Україні у серпні з початковою ціною 63 999 грн.

Ноутбук Acer TravelMate P4 16 (TMP416-52) надійде у продаж в Україні у вересні з початковою ціною 56 999 грн.

Ноутбук Acer TravelMate P4 Spin 14 (TMP414RN-53) у країнах Європи, Близького Сходу й Африки – в червні з початковою ціною 1249 євро. Ціна та доступність в Україні будуть анонсовані згодом.

Ноутбук Acer TravelMate P4 14 (TMP414-53) надійде у продаж в Україні у серпні з початковою ціною 48 999 грн.

Ноутбук Acer TravelMate P2 16 (TMP216-51) надійде у продаж в Україні у серпні з початковою ціною 48 999 грн.

Ноутбук Acer TravelMate P2 14 (TMP214-55) надійде в продаж у країнах Європи, Близького Сходу й Африки – у червні з початковою ціною 999 євро. Ціна та доступність в Україні будуть анонсовані згодом.

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