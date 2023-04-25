“Нова пошта” будує модульні мобільні відділення на деокупованих територіях

25 апреля 2023 г., 13:35

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За заявою «Нової пошти», компанія запустила новий формат своїх відділень для роботи на деокупованих територіях – модульне мобільне відділення. Воно має площу 68 м2 та складається із 4 модулів: клієнтська зона із приміряльною, складське приміщення для зберігання посилок, тераса із поштоматом та крита зона для завантаження/розвантаження машин. Також відділення оснащене приладами для обігріву й автоматичними розсувними дверима для комфорту клієнтів та працівників.



Зазначено, таке мобільне відділення дозволяє швидко відновлювати мережу «Нової пошти» та надавати усі послуги на деокупованих територіях або там, де стаціонарні будівлі зазнали сильних руйнувань. На встановлення та запуск модульного мобільного відділення потрібно 1-2 дні.



Перше модульне мобільне відділення розпочало роботу у місті Великий Бурлук на деокупованій Харківщині. Воно працює з 11.00 до 16.00 кожного дня крім неділі.



Клієнти у ньому можуть відправляти посилки до 10 кг. Щодня через нього видають та приймають близько 500 посилок.



Відділення складається із 4 розбірних модулів:

1. Тераса площею 19 м2, де розміститься поштомат.

2. Зона обслуговування клієнтів. Тут розташовані два робочих місця оператора, приміряльна та стіл для огляду посилок. Також для комфорту співробітників модуль обладнаний автономним санвузлом та умивальником.

3. Складська зона, де знаходяться стелажі з посилками та пакувальними матеріалами. Другий і третій модуль разом складають основну будівлю та мають площу 40 м2.

4. Зона для завантаження та вивантаження машин із посилками, яка має дах для захисту від опадів.



У планах “Нової пошти” на цей рік — виготовити та встановити 20 мобільних відділень.

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