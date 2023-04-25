Renault презентувала програмну архітектуру своїх майбутніх автомобілів

25 апреля 2023 г., 11:35

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Як повідомляє Reuters, у понеділок Renault детально описала нову програмну архітектуру своїх майбутніх автомобілів, яка, за її словами, до 2026 року буде на рівні з архітектурою лідера індустрії електромобілів Tesla.



Французький автовиробник, як і більшість конкурентів з індустрії, вже кілька місяців живе під загрозою регулярного і різкого зниження цін з боку свого американського конкурента. У Франції прейскурантна ціна на Tesla Model 3 зараз починається на тому ж рівні, що й на електромобіль Renault Mégane - близько 42 000 євро.



Хоча генеральний директор Renault Лука де Мео (Luca de Meo) визнав на презентації, що Tesla залишається «викликом у короткостроковій перспективі», він сказав, що його компанія не буде вступати в цінову війну з електромобілями.



«Ми не хочемо робити те, що ми робили в минулому, ми хочемо продавати наші автомобілі, ми не хочемо дарувати наші автомобілі», - сказав журналістам і аналітикам на тому ж заході



За словами французького автовиробника, дизайн «програмно-визначеного транспортного засобу» буде лежати в основі майбутнього електромобіля Renault «Ampere». Розроблена спільно з Google та Qualcomm платформа значно знизить складність, дозволивши мати на борту лише 20 процесорів для управління автомобілем замість необхідних зараз ста.



Це також дозволить здійснювати оновлення системи віддалено.



«Це схоже на Tesla, у 2026 році у них буде такий самий підхід, у них буде така сама архітектура електромобілів», - сказав директор з цифрових технологій Renault Фредерік Вінсент (Frédéric Vincent).



«У 2026 році ми будемо на рівні Tesla в програмно-визначених транспортних засобах», - додав керівник інженерного відділу Renault Жиль Ле Борн (Gilles Le Borgne).



Завдяки постійному оновленню функцій водіння та інформаційно-розважальних функцій, архітектура повинна підвищити вартість автомобілів, підтримуючи цінову потужність компанії, і уникнути 1,5 мільярда євро витрат на дослідження і розробки (R&D) за десятиліття.



Програма електричних фургонів «Flexevan» для доставлення «останньої милі» відкриє нову архітектуру Renault приблизно в середині 2026 року, за нею піде спортивний бренд Alpine, а потім і всі моделі бренду Renault.

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