Acer поддержит киберспортивную команду пилота «Формулы-1» Ромена Грожана

12 мая 2020 г., 12:29

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Компания Acer объявила о подписании соглашения с киберспортивной командой пилота «Формулы-1» Ромена Грожана (Romain Grosjean) R8G e-Sports, которая специализируется на симуляторных гонках.



Acer станет официальным партнером команды и предоставит ей игровое оборудование линейки Predator. Рабочие места участников киберспортивной команды R8G e-Sports будут оснащены настольными ПК Predator Orion 5000 и мониторами линейки Predator.



Компания Acer в свою очередь получит эксклюзивный доступ к материалам киберспортивной команды R8G e-Sports, участие в ее мероприятиях и размещения своих логотипов на ее автомобилях. Ромен Грожан впервые выступил в качестве киберспортсмена на соревнованиях за Кубок BMW SIM 120 в воскресенье 10 мая.



«Учреждение собственной киберспортивной команды, специализирующейся на киберт-гонках, стало для меня большим этапом, - заявил Ромен Грожан. - Главная задача киберспортивной команды R8G заключается в усовершенствовании навыков энтузиастов, которые потенциально способны принять участие в настоящих гонках. По моему мнению, это отличная перспектива. Мы гордимся тем, что нам выпала возможность работать с лучшим в своем классе оборудованием линейки Predator».



Бурное развитие киберспорта, в частности симуляторов гонок, привело к тому, что это развлечение получила мировое признание. По предварительным данным, в 2020 году за соревнованиями с виртуальных гонок будут наблюдать около 850 млн зрителей. Команда R8G e-Sports примет участие в престижных соревнованиях по виртуальных гонок, таких как «24 часа Ле-Мана».



«Мы решили присоединиться к виртуальным гонкам, чтобы привлечь внимание к нашей продукции как поклонников симуляторов, так и ценителей настоящих гонок, - заявил Хайо Блинген (Hajo Blingen), вице-президент по маркетингу компании Acer Europe. - Виртуальные гонки - очень увлекательные соревнования. Приобщившись к ним, мы сможем продемонстрировать свои новейшие разработки в сфере игрового оборудования представителям еще одной категории поклонников киберспорта, численность которых постоянно растет. Мы очень рады, что нам выпала честь поддержать Ромена Грожана в создании команды мирового уровня, специализирующаяся именно на симуляторах гонок».

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