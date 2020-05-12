Alcatel-Lucent представила решение для отслеживания местоположения объектов

12 мая 2020 г., 11:23

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Компания Alcatel-Lucent Enterprise, поставщик коммуникационных, сетевых и облачных решений, объявила о выпуске OmniAccess Stellar Asset Tracking, нового решения в рамках своего набора локационных сервисов.



Как отмечается, благодаря недорогой технологии определения местоположения внутри помещений Bluetooth Low Energy (BLE) положение людей и предметов, оснащенных небольшой меткой, может быть мгновенно определено и отслежено с помощью любого мобильного устройства.



Новая разработка также предоставляет полезную практическую информацию, анализируя данные о местоположении в реальном времени и архивы геолокационных данных, что значительно повышает продуктивность работы и оптимизирует рабочие процессы компаний.



Кроме того, предприятия могут повысить уровень загруженности оборудования и избежать дополнительных расходов, связанных с заменой утраченного или украденного оборудования. Интуитивно понятный интерфейс нового решения отличается исключительной простотой использования и может быть быстро освоен даже персоналом, не имеющим специальных технических знаний, что значительно ускоряет развертывание новой системы.



Это обеспечивает быструю окупаемость инвестиций и снижение операционных расходов, одновременно с этим оптимизируя рабочие процессы и повышая эффективность работы, особенно больших и сложных объектов, включая больницы, школы, транспортные узлы, коммерческие здания, фабрики и культурные объекты.



В новой разработке используется точка доступа ALE OmniAccess Stellar AP1201BG, разработанная в рамках широкого модельного ряда беспроводных продуктов OmniAccess Stellar. Это устройство может одновременно выполнять функции BLE-шлюза для отслеживания предметов и BLE-маяка для геолокационных сервисов. Она поддерживает возможность подключения к облачным средам через существующую инфраструктуру Wi-Fi или LAN, что устраняет необходимость в создании отдельной BLE-инфраструктуры.



«OmniAccess Stellar Asset Tracking позволяет вам не только определять местоположение предметов или людей в реальном времени с помощью мобильного устройства или специального онлайн-инструмента для управления, но и осуществлять анализ характера использования и мест расположения, — заявил Стефан Робино (Stephan Robineau), исполнительный вице-президент подразделения ALE по производству сетевой продукции. — Наше новое решение работает с различными сетевыми продуктами ALE, начиная новейшими точками доступа Wi-Fi 6 с поддержкой технологии BLE, заканчивая уже установленным на местах оборудованием. Это позволяет легко и просто развертывать решение OmniAccess Stellar Asset Tracking и предоставляет дополнительные преимущества крупным объектам с большим количеством персонала и различных устройств».



Согласно отраслевым исследованиям, во многих больницах уровень полезного использования оборудования не превышает 50%. Кроме того, утерянное или украденное медицинское оборудование обходится больницам в миллионы долларов в год, т.к. его необходимо заменять или приобретать новое. Поскольку количество медицинских устройств в больницах увеличилось примерно до 15–17 единиц оборудования на одну койку, врачи и медсестры часто вынуждены тратить много времени на поиск нужных медицинских аппаратов, что негативно сказывается на качестве обслуживания пациентов. Недавний кризис в области здравоохранения подтвердил необходимость максимально быстрого поиска критически важного оборудования, когда на карту поставлена жизнь людей.

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