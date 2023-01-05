Кабмін тимчасово дозволив проводити державні публічні закупівлі без аукціону

5 января 2023 г., 12:35

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«Міністерство інфраструктури України» повідомляє, що постанова «Кабінету міністрів України» №1495 від 30 грудня 2022 року змінює правила проведення публічних закупівель. Ключова зміна полягає у можливості для замовника проводити торги з аукціоном, чи без нього. Таким чином, уряд адаптує електронну систему закупівель Prozorro під умови воєнного часу.

За даними «Міністерства економіки України», впродовж останнього року 66% торгів мали лише одну пропозицію, на кінець 2022 року ця цифра сягнула 88%.

Система торгів без аукціону на цьому етапі дозволяє створити вищу конкуренцію та посилити підготовчий процес до першого етапу участі у торгах. За новими правилами, учасники мають приходити на торги зі зваженою та вирахуваною остаточною ціновою пропозицією. Тобто ціновий фактор залишається ключовим при виборі виконавця.

До того ж постановою внесено зміни у правила проведення торгів у системі проведення електронних торгів тільки на 6 місяців.

Після тимчасового скасування одного з елементів процедури торгів на Prozorro, власне аукціону, уряд очікує на покращення ефективності закупівель. Зміна умов має збільшити економію в системі, простимулювати учасників переглянути свої підходи й одразу заходити на торги з тою мінімальною ціною, з якою вони готові підписувати контракт.

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