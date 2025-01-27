Acer анонсує складані монітори з двома екранами

27 января 2025 г., 16:35

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Компанія Acer представила нову лінійку Acer PD3, у якій запропоновано складані портативні монітори з двома екранами, що допоможуть підвищити продуктивність і ефективність роботи, а також вивести перегляд розважального контенту на новий рівень.



16-дюймовий портативний монітор (модель PD163Q) вирізняється своїм витонченим дизайном, легкою конструкцією (1,55 кг) і невеликою товщиною, що становить 2,4 см.



Пристрої лінійки PD3 максимально зручні в транспортуванні: вони поміщаються в сумку, щоб їхні власники могли в будь-який момент скористатися двома екранами для роботи чи розваг. А завдяки наявності портів HDMI та USB-C монітор Acer PD3 можна під'єднати до будь-якого пристрою: планшета, смартфона, ноутбука, ПК тощо.



Завдяки конструкції з двома екранами монітори лінійки PD3 уможливлюють ефективну й безперешкодну роботу в багатозадачному режимі. Подвоєння площі екрана допомогло підвищити продуктивність роботи й вивести перегляд розважальних матеріалів на новий рівень. Наприклад, користувачі можуть працювати над презентацією на одному екрані, водночас переглядаючи всі необхідні дані на іншому, або ж використовувати один екран для гри, а другий – для ознайомлення з інструкціями з проходження гри. Ергономічна конструкція із можливістю повороту на 315° та вбудована підставка дають змогу регулювати кут огляду залежно від потреб і вподобань користувача. Наприклад, вертикальне розміщення екранів зменшує потребу в зайвій прокрутці матеріалу й допомагає знизити навантаження на очі та шию.



Монітори Acer PD3 підходять для перегляду дуже великих документів без зайвого прокручування. Крім того, користувачів приємно вразить чітке зображення з роздільною здатністю 1080p. Поєднання двох екранів дає змогу досягти роздільної здатності 2160x1080 Dual Full HD, що гарантує чітку й максимально реалістичну картинку. Панель IPS забезпечує широкий кут огляду 178° і якісне відтворення яскравих кольорів. А завдяки функції автоматичного повороту можна легко й без зайвих зусиль перейти з горизонтального режиму у вертикальний, просто відрегулювавши кут нахилу екранів.



Пристрої лінійки PD3 оснащено технологією Acer VisionCare, яка поєднує в собі декілька функцій, спеціально розроблених для тривалого використання вимогливими користувачами, як-от програмістами, письменниками чи графічними дизайнерами.



Монітори лінійки Acer PD3 можна використовувати як другий або третій екран, щоб полегшити одночасне виконання кількох завдань. Під’єднавши основний пристрій, можна легко керувати роботою в режимі реального часу, паралельно використовуючи три екрани: один для презентацій, другий для інтерактивної взаємодії, а третій – для створення детальної аналітики. Така організація робочого простору забезпечує безперешкодний доступ до всієї необхідної інформації. Крім того, пристрої лінійки Acer PD3 сумісні з кріпленням VESA й надають додаткові можливості для персоналізації робочого простору. Це означає, що їх можна почепити на стіну, аби звільнити місце на столі та створити стильну й упорядковану зону для роботи та розваг.



Монітори лінійки Acer PD3 доступні у двох розмірах: модель із діагоналлю 15,6 дюйма (PD163Q) та модель із діагоналлю 18,5 дюйма (PD193Q E).

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