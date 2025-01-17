5 ключових трендів кібербезпеки на 2025 рік

17 января 2025 г., 19:10

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Оскільки світ стає все більше цифровим, загрози для організацій стають все більш витонченими, поширеними та руйнівними.

Цьогорічний звіт Check Point 2025 State of Cyber Security Report висвітлює кілька ключових тенденцій, які визначатимуть майбутнє безпеки: від зростаючої ролі штучного інтелекту в кібервійнах до загострення загроз інфокрадіжок.

Кібервійни: АІ посилює дезінформацію та кампанії впливу

У 2025 році штучний інтелект дедалі ширше використовуватиметься в кібервійнах, особливо в контексті дезінформації та кампаній впливу. Як держави, так і окремі групи кіберзлочинців посилять використання інструментів АІ для посилення фейкових новин, створення діпфейків і маніпулювання громадською думкою. У міру того, як ці технології стають все більш досконалими і широко застосовуються, зростає можливість маніпулювання ЗМІ, виборами і громадськими настроями, що ускладнює розмежування правдивого і сфабрикованого контенту.

Зростання державного хактивізму - ще однією тривожною тенденцією. Хактивісти, часто за підтримки або заохочення урядів, використовують кібератаки для просування геополітичного порядку денного, просуваючи дезінформацію і дестабілізуючи своїх ворогів. Ця діяльність може бути передвісником більш жорстоких кібервійськ і зміни стратегії. Незабаром ми можемо стати свідками переходу до більш масштабних і складних атак, що матимуть довгострокові наслідки для їхніх цілей.

Програми-вимагачі: Фрагментація та викрадення даних

Програми-вимагачі залишаються однією з найпоширеніших і найшкідливіших форм кіберзлочинності. Правоохоронні органи досягли значних успіхів у руйнуванні великих мереж програм-вимагачів, і зараз ми спостерігаємо, як ці групи витісняються меншими, більш динамічними з можливостями швидко змінювати цілі і тактику.

Також спостерігається перехід від традиційних атак на основі шифрування до вимаганнь з викраденням даних. Замість того, щоб просто заблокувати файли і вимагати плату за ключ для розшифрування, кіберзлочинці тепер викрадають конфіденційні дані і погрожують оприлюднити їх, якщо їхні вимоги не будуть виконані. Така зміна тактики створює додатковий рівень тиску на організації, особливо на ті, що працюють з конфіденційними або персональними даними, наприклад, у сфері фінансових послуг, охорони здоров'я та освіти.

Охорона здоров'я, яка колись була другою за популярністю галуззю для програм-вимагачів, стала ще більшою мішенню. Майже 10% атак такого типу зараз припадає саме на сферу охорони здоров'я. Для кіберзлочинців не існує жодних моральних чи етичних кордонів.

Інфокрадії: Зростаюча загроза для приватних осіб та корпорацій

Масштаб інфокрадіжок зростає: кількість спроб зараження збільшилася на 58% порівняно з минулим роком.

Ці типи шкідливих програм призначені для крадіжки конфіденційної інформації, включаючи облікові дані для входу в систему, токени та облікові дані VPN, часто з налаштувань Bring Your Own Device (BYOD). Інфокрадії можуть націлюватися як на приватних осіб, так і на корпоративні мережі, що робить їх значною загрозою для бізнесу, який прагне захистити доступ до критично важливих систем.

Зростання кількості інфокрадіїв збігається із занепадом традиційних бот-мереж та банківського шкідливого програмного забезпечення. Інфокрадії можуть надати зловмисникам цінні облікові дані, створюючи чорний хід для подальшого вторгнення в системи компанії. Дев'яносто відсотків зламаних підприємств мали витік корпоративних облікових даних до того, як стався злом. Ця зростаюча тенденція створює ризики не лише для корпоративної безпеки, але й для приватності та захисту даних користувачів.

Вразливості периферійних пристроїв: Новий вектор доступу

Периферійні пристрої, такі як IoT, носимі пристрої та обладнання для віддаленої роботи, стали головними мішенями для кіберзлочинців. Оскільки вони працюють на границі мережі, ці пристрої можуть бути менш захищеними і їх важче контролювати, що робить їх привабливою точкою входу для зловмисників. Зростання кількості периферійних пристроїв як вектора атак підкреслює необхідність захисту всіх підключених кінцевих точок, щоб запобігти порушенням.

У 2024 році також спостерігалося помітне збільшення вразливостей «нульового дня», що впливають на периферійні пристрої, відкриваючи можливості для зловмисників щодо активнішого використання цих вразливостей.

Безпека хмарних технологій: Неправильні конфігурації та недосконалі практики

Оскільки організації продовжують розбудовувати свою гібридну хмарну інфраструктуру, складність управління хмарними конфігураціями, дотримання нормативних вимог та забезпечення прозорості хмарних активів зростає. Невірно налаштоване хмарне середовище може призвести до витоку конфіденційних даних і стати легкою точкою входу для кіберзлочинців. Захист гібридних і мультихмарних середовищ став першочерговим завданням для всіх ІТ-директорів середнього та великого бізнесу.

Зараз зловмисники проводять широкомасштабні підміни облікових даних та «низькі та повільні» атаки методом перебору на провайдерів SSO і хмарні сервіси. Зловмисники також знаходять способи використання рішень LLM.

Безпека API також залишається критично важливою проблемою. Погані практики безпеки API можуть призвести до несанкціонованого доступу до хмарних додатків, що дозволяє зловмисникам викрадати дані, порушувати роботу сервісів або завдавати значної шкоди хмарним середовищам.

Запобігання загрозам стає важливішим, ніж будь-коли

Тенденції кібербезпеки до 2025 року дають зрозуміти одне: цифровий ландшафт з кожним днем стає все складнішим і небезпечнішим. І так само, як кіберзахист вдосконалюється, кіберзлочинці та національні держави продовжують розвивати свої стратегії і тактики, щоб обійти цей захист.

Запобігання загрозам залишається найкращим захистом від складних методів атак, чи то через електронну пошту, периферійні пристрої, гібридні хмари або інші методи атак.

Штучний інтелект починає використовуватися для нових і більш складних атак, операції з викупом стають все менш масштабними і їх все важче ідентифікувати і зупинити. Також зростають загрози з боку інфокрадіїв і скомпрометованих периферійних пристроїв. Уніфікована стратегія кібербезпеки, орієнтована в першу чергу на запобігання, стає критично важливою для зупинки кіберзлочинів.

Ключем до безпеки буде проактивний підхід до управління ризиками, регулярне оновлення протоколів кібербезпеки та інвестиції в технології, які допоможуть захиститися від цих нових загроз. Розуміючи та реагуючи на останні тенденції атак, організації можуть почати розробляти стратегії, необхідні для захисту від наступної хвилі новітніх кіберзагроз.

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