8 февраля 2022 г., 14:55

Apple, выполняя решение нидерландского суда по разрешению альтернативных платежных систем, опубликовала подробности, как это все будет работать. Главный вопрос – комиссия на платежи через сторонние системы составит 27% (при том, что через IAP она составит 30%).

Каждый месяц разработчики, воспользовавшиеся опцией подключения альтернативных платежей, должны будут высылать в Apple отчеты о своих продажах, после чего Apple выставит счет для оплаты комиссии, который надо будет оплатить в течение 45 дней.

Не забудьте, что пока что это касается только дейтинговых приложений в Нидерландах. Но примерно понятно, что судьба будет нелегкой. И, кстати, в принципе не очень понятно, как избавиться от обмена документами – вопрос уже будет не в размере комиссии, а в том, что все процедуры начнут отнимать время, которое обычно тоже деньги.

27% – Apple

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