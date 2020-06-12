Zebra представила ПО для распознавания приближения, оповещения об опасности и отслеживания контактов

12 июня 2020 г., 13:25

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Компания Zebra Technologies выпустила решение Zebra MotionWorks Proximity, которое предназначено для распознавания приближения, отслеживания контактов и оповещения об опасности на пользовательском уровне в целях сохранения здоровья сотрудников на рабочем месте.



Правительства многих стран опубликовали директивы, согласно которым работодатели обязаны разработать и внедрить соответствующие текущей ситуации политики безопасности, в том числе обеспечить социальное дистанцирование, отслеживание контактов и дезинфекцию. Решение Zebra MotionWorks Proximity соответствует приведенным в таких директивах требованиям и способно помочь множеству предприятий, которым нужно действенное решение для быстрого возобновления работы.



«Наша цель — защитить выходящих в офис сотрудников и тех, кто постоянно вступает в контакт с клиентами, ведь здоровье и безопасность персонала важнее всего», — отмечает Билл Бёрнс (Bill Burns), директор по продуктам и решениям компании Zebra Technologies: «Наши специалисты быстро разработали и спроектировали решение для распознавания приближения, оповещения об опасности и отслеживания контактов, а затем развернули его на одном из наших крупнейших складских объектов. Теперь оно доступно нашим клиентам и готово защищать рабочих в производственных и складских средах».



Решение Zebra позволяет работодателям отслеживать, где бывает сотрудник и с кем взаимодействует, используя инструменты управления и создания отчетов, а также оповещает конкретных сотрудников о возможной опасности. Данные привязываются к идентификатору сотрудника или обезличенному идентификатору пользователя. Благодаря этому руководство получает важную информацию для практического применения, не нарушая право своих сотрудников на конфиденциальность, что часто является проблемой при использовании других решений для отслеживания контактов. Точная технология автоматического отслеживания позволяет оперативно вычислять и направлять на обследование сотрудников, которые могли заразиться, и тем самым избежать закрытия целых объектов.



Расположенное в облаке программное решение поддерживает технологии Bluetooth Low-Energy (BLE) и Wi-Fi, а внедрение и управление выполняются удаленно компанией Zebra, что сводит к минимуму присутствие на объекте заказчика. ПО не требует новой инфраструктуры и может быть развернуто как в рамках существующих решений Zebra под управлением ОС Android, так и на новых устройствах различных форм-факторов из разных ценовых категорий, в зависимости от требований заказчика.



«Решение можно развернуть на устройствах, которыми сотрудники уже пользуются в данный момент, что позволяет быстро внедрить его без дополнительных капитальных вложений. Это одно из его основных преимуществ», — подчеркивает Бёрнс.

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