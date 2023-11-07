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Заявки на конкурс Open Datathon reUkraine прийматимуться до 15 листопада

7 ноября 2023 г., 11:25

Заявки на конкурс Open Datathon reUkraine прийматимуться до 15 листопада

Open Datathon reUkraine – національний конкурс технологічних проєктів на основі відкритих даних для відновлення України. Чотири переможці отримають по 1,1 млн грн на розвиток власних рішень.

Маєте продукт або сервіс, що допоможе відновити державу, запобігатиме корупційним схемам, вирішуватиме виклики воєнного часу, сприятиме прозорості державних процесів? Тоді подавайте заявку на сайті до 15 листопада – https://datathon.data.gov.ua.

Для участі в конкурсі запрошуються: актуальні рішення на основі відкритих даних; технологічні бізнеси та стартапи, які можуть доповнити розробки відкритими даними; новатори із цікавими ідеями, які готові реалізувати власні проєкти за короткий строк.

Конкурс організований USAID / UK Аid проєктом «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS» спільно з «Міністерством цифрової трансформації України». Партнер проєкту – «Фонд Східна Європа».

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