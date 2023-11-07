Новий флагманський чипсет Dimensity 9300 від MediaTek виконаний за дизайном All Big Core

7 ноября 2023 г., 10:35

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Компанія MediaTek оголосила про випуск Dimensity 9300 - свого новітнього флагманського мобільного чипа з конструкцією All Big Core. Вона покликана забезпечити найвищу продуктивність і найкращу в галузі енергоефективність, які необхідні в іграх, відеозніманні та обробці генеративного штучного інтелекту на пристрої.



"Dimensity 9300 - це найпотужніший флагманський чип MediaTek, що забезпечує величезний приріст обчислювальної потужності для флагманських смартфонів завдяки нашій революційній конструкції All Big Core", - сказав Джо Чен, президент MediaTek. "Ця унікальна архітектура в поєднанні з модернізованим процесором штучного інтелекту на кристалі відкриє нову еру генеративних застосунків AI, оскільки розробники розширюватимуть межі можливостей крайового AI та гібридних обчислень на основі штучного інтелекту".



AI-процесор нового покоління APU 790 від MediaTek інтегрований у Dimensity 9300 і покликаний значно підвищити продуктивність генеративного AI та енергоефективність для швидших і безпечніших прикордонних обчислень. APU 790 подвоює продуктивність операцій з цілими числами й точкою, що плаває, знижуючи при цьому енергоспоживання на 45%. Завдяки адаптації моделі Transformer для прискорення роботи операторів швидкість обробки APU 790 у 8 разів вища, ніж у попереднього покоління, а генерація зображень відбувається протягом однієї секунди з використанням технології Stable Diffusion. MediaTek розробила технологію квантування INT4 зі змішаною точністю, яка в поєднанні з апаратним стисненням пам'яті NeuroPilot дає змогу ефективніше використовувати пропускну здатність пам'яті та значно знизити вимоги до пам'яті для великих моделей AI. APU 790 забезпечує підтримку технології NeuroPilot Fusion, яка може безперервно виконувати низькорангову адаптацію LoRA, і здатний підтримувати великі мовні моделі з параметрами 1B, 7B і 13B з можливістю масштабування до 33B. Як частина великої екосистеми штучного інтелекту компанії MediaTek, Dimensity 9300 підтримує передові основні великі мовні моделі, включно з Meta Llama 2, Baichuan 2, Baidu AI LLM та інші. Це допоможе розробникам швидко й ефективно розгорнути мультимодальні додатки генеративного AI, щоб надати користувачам можливості генеративного AI для роботи з текстом, зображеннями та музикою.



Завдяки новітньому флагманському графічному процесору від Arm, Arm Immortalis-G720, Dimensity 9300 підвищує продуктивність мобільних ігор. Для Dimensity 9300 заявлений приріст продуктивності GPU майже на 46% за того самого рівня енергоспоживання, що й Dimensity 9200. Примітно, що Dimensity 9300 забезпечує зниження енергоспоживання GPU на 40% за того самого рівня продуктивності, що й чипсет попереднього покоління. Таким чином, користувачі отримують значний приріст продуктивності без шкоди для часу автономної роботи. Завдяки поєднанню восьмиядерного процесора чипсета і апаратного механізму трасування променів другого покоління від MediaTek, смартфони на базі Dimensity 9300 забезпечують ефекти глобального освітлення консольного рівня з частотою 60 кадрів за секунду. Крім того, цей чипсет дає змогу користувачам працювати в режимі багатозадачності: одночасно грати та дивитися потокове відео або переглядати інший відеоролик під час гри.



Dimensity 9300 поєднує малопотужний AI-ISP і постійно ввімкнений HDR із роздільною здатністю до 4K за 60 кадрів на секунду (fps). Чипсет також підтримує кінематографічний режим 4K за 30 fps з відстеженням боке в реальному часі для поліпшення боке професійної якості, а також 4K AI Noise Reduction (AI-NR) та AI-оброблення фотографій і відео у форматі RAW. Крім того, камера Dimensity 9300 підтримуватиме новий формат Ultra HDR в ОС Android 14 для смартфонів нового покоління. Ultra HDR - це великий крок вперед для мобільної фотографії, завдяки якому знімки виглядають яскравішими, а файли сумісні з практично повсюдно підтримуваним форматом JPEG. Dimensity 9300 підтримує технологію адаптивного відновлення HDR при зовнішньому освітленні, що ще більше покращує якість фотографій.



Дисплейна система Dimensity 9300 використовує можливості штучного інтелекту чипсета пристрою для виявлення основних об'єктів і фонових зображень у режимі реального часу. У поєднанні з двигуном MiraVision Picture Quality (PQ) він динамічно налаштовує оптимальну контрастність, різкість і колір основних об'єктів, надаючи загальному зображенню відчуття глибини та створюючи реалістичні враження від відео, які можна порівняти з сучасними флагманськими телевізорами DTV.



Оскільки можливості під'єднання є невіддільною частиною користувацького досвіду, Dimensity 9300 підтримує Wi-Fi 7 зі швидкістю до 6,5 Гбіт/с та інтегрує технологію MediaTek Xtra Range для поліпшення дальності зв'язку. Завдяки технології Multi-Link Hotspot від MediaTek, Dimensity 9300 також підвищує швидкість прив'язки смартфона до мережі в 3 рази, як порівняти з конкурентними рішеннями.



Серед ключових особливостей MediaTek Dimensity 9300 можна відзначити:



- Більша потужність ядра: Dimensity 9300 побудований за 4-нм техпроцесом TSMC третього покоління з чотирма ядрами Arm Cortex-X4 з робочою частотою до 3,25 ГГц і чотирма ядрами Cortex-A720 з робочою частотою до 2,0 ГГц для досягнення максимальної продуктивності.

- Вища швидкість роботи дисплея: Чипсет підтримує WQHD з частотою 180 Гц і 4K з частотою до 120 Гц, забезпечуючи підтримку двох активних дисплеїв для складаних формфакторів.

- Безперебійне під'єднання до мережі 5G: Модем 5G R16 підтримує частоти 4CC-CA Sub-6GHz і 8CC-CA mmWave з технологією MediaTek UltraSave 3.0+ для підвищення енергоефективності.

- Швидкісна пам'ять: Dimensity 9300 підтримує пам'ять LPDDR5T 9600 Мбіт/с, що на сьогодні є найвищою швидкістю.



Не менш важливою особливістю Dimensity 9300 є безпека флагманських Android-пристроїв. Орієнтований на конфіденційність дизайн чипсета протистоїть фізичним атакам на доступ до даних, захищаючи важливі процеси під час завантаження та під час виконання безпечних обчислень. Завдяки процесорам Cortex-X4 і Cortex-A720, побудованим на новітній архітектурі Armv9, чипсет підтримує технологію Arm Memory Tagging Extension (MTE), яка полегшує розробникам пошук помилок, пов'язаних із пам'яттю, до і після розгортання. MTE, яку Google зобов'язалася підтримувати в усьому стеку Android, допоможе забезпечити безпеку користувачів і прискорити процес розробки, що дасть змогу OEM-виробникам прискорити вихід на ринок.



Заявлено, що перші смартфони з чипсетом Dimensity 9300 з'являться на ринку до кінця 2023 року.

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