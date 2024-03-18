Завдяки стабільній роботі енергосистеми українська промисловість збільшила споживання електроенергії на 23 %

18 марта 2024 г., 8:45

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Міністерство енергетики України повідомило, що стабільність та безперебійність електропостачання, яку вдалося забезпечити, дозволила наростити темпи роботи української промисловості.



За період листопад-лютий, попри воєнні виклики, обсяги споживання електроенергії промисловістю склали близько 9,38 млрд кВт*год. Це на понад 23% більше, ніж було спожито за аналогічний попередній період (7,61 млрд кВт*год). Зокрема, у листопаді 2023 року зростання склало 25,75% (до аналогічного періоду попереднього року), у грудні – 37,56%, у січні 2024 року – 27,58%, у лютому – 6,17 %.



Варто додати, що збільшилися на майже 12% також і обсяги споживання електроенергії побутовими споживачами (12,64 млрд кВт*год проти 11,3 млрд кВт*год).



Всього за листопад-лютий вітчизняні підприємства виробили понад 41,53 млрд кВт*год електроенергії, що на 16% більше ніж у попередній період.



Понад половину цієї електроенергії виробили українські АЕС – 22,17 млрд кВт*год, що на 22% більше, ніж було вироблено атомними станціями за цей же період минулого року. Покращила показники виробітку гідрогенерація - 4,16 млрд кВт*год (на 7,5% більше), теплова генерація - 13 млрд кВт*год (збільшення майже на 10%), ВДЕ дали 2,03 млрд кВт*год (на 25 % більше).

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