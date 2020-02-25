Защита конечных точек Falcon распространена на GCP, Azure и контейнеры

25 февраля 2020 г., 16:55

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CrowdStrike, разработчик Falcon — объединённой облачной платформы безопасности конечных точек, вчера на конференции RSA 2020 в Сан-Франциско анонсировала расширение её функций защиты, обнаружения и реагирования (EDR) на рабочие нагрузки в Google Cloud Platform (GCP) и Microsoft Azure, на контейнеры, работающие в облаке, в приватных, публичных и гибридных датацентрах.

С учётом дебютировавшей в 2019 году поддержки AWS, с новым анонсом Falcon реализует детальную видимость для всех трёх лидирующих публичных облаков. Отделы безопасности предприятий получают с обновленной платформой CrowdStrike все необходимые им инструменты для обеспечения безопасности в современном ландшафте угроз.

Унифицированная (одноагентная и одноплатформенная) модель CrowdStrike осуществляет быстрое и простое развёртывание защиты облачных нагрузок без ущерба для производительности, усложнения или увеличения расходов.

Falcon Discover для GCP и Azure предоставляет актуальную информацию о рабочих нагрузках, включая метаданные о размере и конфигурации системы, сведения о сети и состоянии безопасности.

Для организаций, внедряющих контейнерные технологии Docker или Kubernetes, легковесный агент Falcon автоматически обнаруживает в реальном времени потенциальные угрозы в контейнерах и хостах, используя продвинутые алгоритмы искусственного интеллекта и машинного обучения.

На этой же конференции, CrowdStrike представила Endpoint Recovery Services. Действующие в одной связке с платформой Falcon, службой видимости конечных точек от Threat Graph и аналитикой угроз от сервисной группы CrowdStrike, Endpoint Recovery Services ускоряют восстановление нормальной работы бизнеса после инцидентов кибербезопасности.

Всплеск активности ransomware в прошлом году оставил многочисленные предприятия неспособными работать на самом базовом уровне. Endpoint Recovery Services быстро блокируют подобные атаки, минимизируют простой и эффективно восстанавливают работу без необходимости заново конфигурировать и инициализировать конечные устройства.

Endpoint Recovery Services также легко апгрейдятся на Falcon Complete — предложение для клиентов, желающих перейти от экстренного реагирования на инциденты к комплексному постоянному обслуживанию, предусматривающему гарантии защиты конечной точки.

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