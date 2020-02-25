Samsung увеличила объем модулей памяти LPDDR5 DRAM до 16 Гбайт

25 февраля 2020 г., 16:15

0

Tweet

Компания Samsung Electronics объявила о начале массового производства, по ее заявлению, первого в отрасли 16-гигабайтного мобильного модуля LPDDR5 DRAM для смартфонов премиум-класса. Новая версия решения получила расширенные функции 5G и AI, и за счет добавленной емкости память больше подходит для графически требовательного гейминга и «умной» фотографии. Напомним, что выпуск предыдущей модели памяти, LPDDR5 объемом 12 Гбайт, Samsung начала в июле 2019 года.

Заявлено, что скорость передачи данных у модуля LPDDR5 объемом 16 Гбайт составляет 5500 Мбит/с, что примерно в 1,3 раза выше показателя мобильной памяти предыдущего поколения LPDDR4X (4266 Мбит/с). По сравнению с 8-гигабайтным пакетом LPDDR4X новая мобильная DRAM обеспечивает свыше 20% экономии энергии при увеличенной вдвое емкости. Кроме того, 16-гигабайтный LPDDR5-пакет для мобильных ПК состоит из восьми 12-гигабитных и четырех 8-гигабитных чипов, благодаря чему премиальные смартфоны обладают вдвое большей емкостью DRAM, чем многие ноутбуки и игровые компьютеры.

Сообщается, что во второй половине 2020 года компания планирует начать массовый выпуск 16-гигабитных модулей LPDDR5. Они будут основаны на технологии 10-нм (1z) третьего поколения, их планируемая производительность — 6400 Мбит/с.

Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации