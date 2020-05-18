За прошедший квартал Epam заработала более 650 млн долл.

18 мая 2020 г., 15:35

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Epam Systems, поставщик услуг по разработке цифровых платформ и программного обеспечения, объявила результаты деятельности за первый квартал.

Как сообщается, объем выручки компании вырос на 24,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 651,4 млн.

Также отмечается, что численность сотрудников Epam составляет более 37,3 тыс. человек, в том числе 33,1 тыс. производственных специалистов. Этот показатель за год вырос на 18,7%.



«Результаты Epam в I кв. 2020 г. превзошли наши исходные ожидания, тем самым подчеркивая стабильно высокий спрос на наши услуги в начале года, – заявил Аркадий Добкин, президент и CEO Epam. – Вследствие наступления глобальной пандемии мы сосредоточились на здоровье и охране труда персонала Epam, а также активно взаимодействуем с нашими глобальными заказчиками, чтобы помочь им пройти через беспрецедентно меняющиеся условия социальной и деловой среды. Мы по-прежнему сохраняем надежность и эффективность нашей работы, и те усилия и средства, которые мы вкладываем в наших специалистов и наши производственные платформы, дают нам основания рассчитывать на возвращение к устойчивому росту в будущем».

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