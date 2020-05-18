Расходы на телекоммуникационные услуги в 2020 г. сократятся

18 мая 2020 г., 15:05

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Как прогнозирует IDC, глобальные траты на телекоммуникационные услуги и платное ТВ в 2020 г. составят около 1,6 трлн долл., что на 0,8% меньше в годовом сопоставлении.

Связанная с телекоммуникационными услугами индустрия оказалась одной из наименее пострадавших вследствие пандемии COVID-19. Принятые многими странами меры вынудили людей остаться дома и сократить личное общение, что неминуемо отразилось на росте потребления подобного рода услуг. С другой стороны, удар по экономике и, в частности, закрытие многих предприятий, рост безработицы, приостановка туристической активности и сокращение потребительских расходов оказали на рынок негативное влияние.

Крупнейший сегмент рынка — мобильный — покажет незначительное сокращение в 2020 г. вследствие снижения выручки от роуминга, сокращения передачи мобильных данных из-за нахождения в домашних условиях. Расходы на фиксированные услуги по передачи данных, напротив, в нынешнем году вырастут на 2,9%. Расходы на фиксированные голосовые услуги продолжат снижаться. Услуги платного ТВ пойдут вверх, однако их рост также будет ограничен экономической ситуацией.

Расходы на телеком-услуги в Америке снизятся в 2020 г. на 0,04%. Страны EMEA и APeJ покажут более глубокий провал — на 1,2% и 1,4% соответственно. Причем, возвращение к росту в двух последних регионах ожидается не ранее 2022 г.

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