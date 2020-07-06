Нейросети компонуют 4D-визуализацию из многих смартфонных видео

6 июля 2020 г., 15:05

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«Виртуализация реальности», популяризированный фильмом «Матрица» показ видеосцены под любыми углами зрения, требует студийной съёмки с применением сложного и дорогостоящего оборудования, такого как система Panoptic Studio с пятью сотнями видеокамер, вмонтированных в сферические стены.

В Университете Карнеги-Меллон (CMU) исследователи использовали искусственный интеллект, чтобы добиться сопоставимого эффекта реконструкции динамических пространственных сцен для мероприятий, таких как бракосочетания или спортивные соревнования, независимо снимаемых зрителями на множество портативных камер/смартфонов.

Возможности «4D-реконструкции», продемонстрированной ими в июне на виртуальной конференции по компьютерному зрению и распознаванию образов, ограничены только количеством доступных видеозаписей. При этом, по заявлению одного из авторов, Аюша Бансала (Aayush Bansal) из Института робототехники CMU, используемые в ней свёрточные нейросети (CNN) способны проанализировать как угодно много исходного видеоматериала.

Наряду с показом сцены с разных сторон, интеллектуальная система позволяет удалять из неё отдельных людей или, наоборот, вставлять туда актёров, снятых в другом антураже. Эти функции системы демонстрировались на конференции в видеоролике, скопомпонованном из видеоматериала, отснятого с помощью полутора десятка смартфонов Apple.

«iPhone были выбраны для того, чтобы показать, что использовать эту систему может любой», — пояснил Бансал.

Этот проект CMU был реализован при содействии Национального научного фонда (NSF), Офиса военно-морских исследований и фирмы Qualcomm.

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