Які проблеми накопичувачів виявляються тільки за допомогою хоста?

6 ноября 2023 г., 17:35

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станомЩоб краще піклуватися про свої диски, необхідно розуміти різні типи проблем з їхнім станом . Варто мати на увазі, що деякі симптоми погіршення здоров'я диска виявляються самим накопичувачем, тоді як інші - лише хостом.

Проблеми, які виявляє хост



Якщо провести паралель, то проблеми, виявлені хостом, можна порівняти зі спостереженнями водія автомобіля. Наприклад, ви, як водій, можете помітити, що ваш автомобіль занадто довго заводиться, видає дивні звуки або в спекотний день нагрівається сильніше, ніж зазвичай. Аналогічно, хост може, взаємодіючи з накопичувачем, визначити, чи працює він так, як очікувалося, чи ні.

Прикладами виявлених хостом проблем є лічильник довгих затримок запису та лічильник повторних спроб читання. Запис із великою затримкою - це команди, що передаються накопичувачу хост-комп'ютером, які виконуються довше за певний час. Повторні спроби читання - це команди, які комп'ютер повторно відправляє на диск після невдалого виконання першої команди. В обох випадках хост-комп'ютер помічає якусь проблему або несправність у роботі накопичувача.

Виявлені проблеми диска



З іншого боку, проблеми, виявлені накопичувачем, схожі на вимірювання, які повідомляє автомобіль. Наприклад, автомобіль оснащений датчиками, які можуть повідомляти про швидкість руху, кількість палива, що залишилося, низький тиск у шинах або необхідність перевірити двигун. Аналогічним чином, накопичувач має безліч датчиків, які відстежують його активність і те, чи не виходить ця активність за межі норми.

Прикладами виявлених проблем можуть слугувати кількість перерозподілених логічних секторів і кількість високопріоритетних подій вивантаження. Перерозподілені логічні сектори - це сектори на диску, які були перерозподілені на вільні сектори, як правило, через пошкодження, внаслідок якого диск не може зчитувати вихідні сектори.

Високопріоритетні події вивантаження - це аварійне вивантаження голівки диска, під час якого голівка переміщається з диска на рампу або посадковий майданчик у відповідь на виявлені приводом аварійні ситуації (наприклад, вільне падіння), втрату живлення, команди IDLE IMMEDIATE або у відповідь на команди, видані хостом. В обох випадках диск має внутрішні механізми для виявлення та повідомлення про ці події.

Звичайно ж, ІТ-адміністратору варто особливо приділяти увагу проблемам накопичувачів, які виявляє хост. І цій темі буде присвячена окрема публікація в цьому блозі.

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