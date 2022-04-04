Як інформаційні технології забезпечують продовольчу безпеку України

4 апреля 2022 г., 14:48

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На початку війни всі українці одразу ж зіткнулися з величезним чергами в магазинах, аптеках та на автозаправках. Майже скрізь швидко зникли найбільш ходові товари та спостерігалось підвищення цін. Це було пов’язано як з ажіотажним попитом, так і з порушенням великої кількості логістичних ланцюгів. Для контролю ситуації та розв'язання проблем що з'являються за лічені тижні була створена «Національна платформа продовольчої безпеки», що базується на сучасних інформаційних технологіях.

Офіційна презентація системи відбулася 1 квітня, але фактично вона була запущена в роботу ще у середині березня. Як повідомив у своєму виступі Анатолій Вовнюк, т.в.о. «Держпродспоживслужби», для розв'язання нагальних проблем забезпечення українців харчовими продуктами, ліками, товарами першої необхідності тощо, та узгодження дій усіх залучених сторін уряд створив «Координаційну раду з питань продовольчої безпеки», до якої серед інших увійшла також «Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів».

Проаналізувавши ситуацію, фахівці зрозуміли, що в умовах вкрай обмежених ресурсів одним із головних викликів стало створення інструменту для підтримання чіткого балансу попиту та пропозиції на ринку. Тому було прийняте рішення про створення платформи для постійного моніторингу ситуації, виявлення трендів та ліквідації вузьких місць.

Систему було реалізовано на базі технічних та технологічних рішень компаній Terrasoft, Microsoft та Banza, за підтримки партнерів, та запущено в роботу в гранично стислі терміни. Причому, у ході реалізації проєкту не було використано жодної гривні з держбюджету. Базою для платформи стало програмне рішення Creatio, яке компанія Terrasoft Ukraine надала безплатно. Налаштування на волонтерських засадах за лічені дні здійснила компанія Banza, партнер Terrasoft.

Вже за два тижні в системі було зареєстровано понад 1500 учасників. У планах «Держпродспоживслужби» – залучити до неї всіх гравців харчового ринку: від агрофірм та продовольчих підприємств до кінцевих точок продажу. Платформа об'єднує зусилля виробників харчових продуктів, торговельних мереж, міжнародних організацій та військових адміністрацій для стимулювання української економіки та забезпечення харчовими продуктами й товарами першої необхідності мешканців громад, учасників Збройних Сил України та територіальної оборони.

Платформа надає доступ до актуальної інформації щодо реальних потреб та пропозицій різних товарів та дозоляє значно спростити пошук ринку збуту для продукції вітчизняних виробників й комунікацію з покупцем чи постачальником без зайвих посередників. Серед опцій платформи продовольчої безпеки є також замовлення послуг транспортування. Ця система допомагає фахівцям «Держпродспоживслужби» запобігати дефіциту критично важливих продуктів та утримувати ціни на них. Вона дає можливість чітко бачити на які напрямки необхідно докласти зусилля з точки зору розвитку внутрішнього виробництва, а що потрібно поставити в перелік критичного імпорту.

Зі свого боку Тарас Висоцький, перший заступник міністра «Аграрної політики та продовольства» додав, що по суті ця платформа є інструментом реалізації продовольчої безпеки, основне завдання якої полягає у забезпеченні наявності безпечної продукції, щоб вона була фізично доступна споживачам, та щоб вони могли собі її дозволити. В деяких випадках держава просто викуповує у виробників чи постачальників базові харчі та безплатно роздає їх населенню, що їх потребує.

Оскільки морські порти України зараз заблоковані, залишається тільки залізниця та автотранспорт. Щоб зменшити вплив вартості логістики на ціну продукції, уряд зробив ряд дій – в тому числі були знижені податки на пальне, заброньовані водії вантажівок, скасовані штрафи за перевищення ваги на вісь тощо. Це дозволило знизити ціни на частину продукції. На жаль, це поки що не стосується регіонів, які заблоковано, але в цілому спостерігається покращення ситуації. На останок додамо, що за словами Анатолія Вовнюка, наша країна стала чи не першою у світі, де для реалізації державної політики у сфері продуктової безпеки використовується таке сучасне технологічне рішення.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист