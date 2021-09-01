Western Digital представила новую архитектуру хранения данных OptiNAND

1 сентября 2021 г., 9:15

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На мероприятии HDD Reimagine компания Western Digital представила новую архитектуру дисков с поддержкой флеш-памяти, которая, по ее заявлению, разрушает традиционные границы в вопросе хранения данных.



Как отмечается, базируясь на уникальных возможностях компании к инновациям в области жестких дисков и флэш-памяти, новая архитектура хранения данных OptiNAND оптимизирует и объединяет жесткие диски со встроенными флэш-накопителями iNAND. Это должно предложить заказчикам - гипермасштабным облачным сервисам, CSP, предприятиям, партнерам по смарт видеонаблюдению, поставщикам NAS и другим - решения для экспоненциально растущего объема данных, обеспечивая необходимую емкость, производительность и надежность.



Подчеркивается, что благодаря использованию передовых технологий, включая трехступенчатый привод (TSA) и технологию HelioSeal, первые продукты с новой архитектурой дисков обеспечат непревзойденную емкость 2,2 ТБ на плату, расширяя возможности проверенной технологии ePMR. Задав новую планку в отрасли, компания Western Digital отправила образцы новых девяти дисков емкостью 20 ТБ с флэш-памятью ePMR и технологией OptiNAND избранным клиентам.



"Компания Western Digital имеет богатую историю инноваций в области архитектуры жестких дисков, например, в 2013 году компания HGST (теперь часть Western Digital) впервые герметично закрыла и создала гелиевые HDD", - комментирует Эд Бернс, директор по исследованиям в области жестких дисков в IDC. "Полагаясь на рост AI, ML, блокчейна, IoT, датчиков и многого другого, нет сомнений в том, что для хранения и защиты современных и постоянно растущих данных, необходимы новые технологии в области хранения данных. Будучи единственной компанией, производящей как флэш-память, так и жесткие диски, Western Digital может уникальным образом использовать свои собственные возможности для расширения плотности ePMR-накопителей на несколько поколений вперед, помогая клиентам удовлетворять растущие потребности, которые диктует цифровая экономика".



По уверениям производителя, в отличие от гибридных накопителей, где используется флэш-память, новая архитектура работает по-другому благодаря добавлению вертикально интегрированной iNAND к жестким дискам, а также инновациям в алгоритмах прошивки и SoC как на жестком диске, так и iNAND,



Отмечается, что диск в новых системах работает умнее: усовершенствованные алгоритмы встроенного ПО используют расширенные метаданные, переданные в iNAND, что позволяет увеличить количество дорожек на дюйм (TPI) и, как следствие, повысить плотность записи на площади.



Задержки в работе накопителя ликвидированы благодаря значительным собственным оптимизациям микропрограммного обеспечения накопителя, направленным на уменьшение количества обновлений помех на соседних дорожках (ATI) и снижение потребности в очистке кэша в режиме с поддержкой записи.



Что также важно, в новых системах при аварийном отключении питания (EPO) можно сохранить почти в 50 раз больше данных клиента.



"Мы прошли огромный путь инноваций в области жестких дисков. В 2013 году мы изменили все с помощью технологии HelioSeal; в 2019 году первыми начали серийно поставлять HDD с энергосбережением; а теперь мы снова собираемся стать лидером благодаря технологии OptiNAND. Эта архитектура будет лежать в основе нашего роадмапа развития технологий HDD на протяжении нескольких поколений, поскольку мы ожидаем, что объем ePMR HDD с OptiNAND достигнет 50 ТБ во второй половине десятилетия", заявил Сива Сиварам, президент по глобальным технологиям и стратегии компании Western Digital.



Новая архитектура дисков с флэш-памятью и технологией OptiNAND будет доступна во всем портфеле дисков и платформ хранения данных компании. В конце этого года компания начнет анонсировать продукты, специально разработанные для каждого рынка.

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