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Выпущены образцы кода и политики для контроля за распространением COVID-19

5 мая 2020 г., 17:35
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Выпущены образцы кода и политики для контроля за распространением COVID-19

Компании Apple и Google предоставили дополнительные ресурсы разработчикам, использующим Exposure Notification API — кросс-платформенный инструментарий, с помощью которого агентства общественного здравоохранения должны уведомлять людей о возможном контакте с подтвержденными носителями COVID-19.

Первая версия Exposure Notification API, переименованного Apple и Google из Contact Tracing API для лучшего соответствия назначению, была выпущена для разработчиков на прошлой неделе, вместе с бета-обновлениями iOS и Xcode. Вчера, компании дополнили это предложение эталонными экранными интерфейсами и образцами кода для iOS и Android.

Они сформулировали и новые политики, которым должны следовать разработчики. Для того, чтобы создаваемые приложения были разрешены к применению, они должны:

  • быть предназначены для официальной государственной организации сферы здравоохранения и использоваться только для борьбы с COVID-19;

  • спрашивать разрешения пользователя прежде, чем начать использовать API;

  • заручиться одобрением пользователя для пересылки положительного результата теста организации, управляющей приложением;

  • собирать минимальное количество информации, необходимое для уведомления о контакте, и только в целях борьбы с пандемией.

В каждой стране должно быть только одно приложение, работающее с новым API, и оно не должно требовать доступ к службам позиционирования устройства (для выявления случаев контактирования с больным используется технология Bluetooth).

Apple и Google запланировали на «середину мая» выпуск API, ориентированного на потребителя, с последующим включением уведомлений о контакте в число функций системного уровня к концу этого года.


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