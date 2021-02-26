Внезапные перемены

26 февраля 2021 г., 13:06

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Среди бенефициаров в ситуации, вызванной масштабной пандемией COVID-19, помимо индустрии традиционных компьютеров также оказалась менее крупное и переживающее далеко не лучшие времена направление планшетов. Неожиданный всплеск спроса привел к лучшим за последние семь лет показателям развития и подтолкнул к дальнейшему инновационному развитию.

Специфика прошлого года, в частности вызванная карантинными требованиями вынужденная организация мест дистанционной работы и обучения, внесли кардинальные изменения в стабильно сужавшийся рынок планшетов. Для удаленного решения рабочих и образовательных вопросов, потребители, часто стесненные в средствах, останавливали свой выбор именно на подобном форм-факторе. Вендоры, со своей стороны, оперативно подстраивались под настроения рынка и расширяли имеющиеся линейки довольно привлекательными в ценовом плане моделями.

Исходя из этого, в финальном квартале 2020 г. IDC насчитала не менее 52,2 млн поставленных на мировой рынок планшетов, что оказалось на 19,5% больше в годовом сравнении. Более оптимистичными оказались исследователи из Strategy Analytics, методология подсчетов которых указывает на отгрузку 62,5 млн (+28%"YoY«) устройств. Странами EMEA с октября по декабрь освоено около 14,6 млн планшетов (IDC), или же на 11,7% больше к предыдущему году. Причем, на образовательный сектор пришлись рекордные 1,1 млн устройств, тогда как поставки планшетов для персонального использования увеличились на 14,2% и превысили 11,3 млн шт. Вполне ожидаемо, лучшую позитивную динамику (+32,3% «YoY») продемонстрировали Центральная и Восточная Европа, а страны MEA и Западная Европа выросли на 10,3% и 7,7% соответственно.

В целом за 2020 г. IDC насчитала свыше 164,1 млн глобально отгруженных планшетов, тем самым на 13,6% удалось улучшить результат 2019 г. Strategy Analytics сообщает об отгрузке 188,3 млн устройств, что на 18% больше по измерителю «год к году».

Наиболее востребованными рынком оставались Android-модели — в прошлом году их поставки увеличились на 14%, до 108,1 млн шт. Тем не менее, подконтрольная доля снизилась с 59,4 до 57,4%. Более высокими темпами изменялся спрос на модели под iOS/iPadOS — их поставки увеличились на 30% «YoY», до 57,6 млн iPad. Как результат, Apple смогла расширить присутствие с 27,7 до 30,6%. Windows-планшеты выросли в поставках на 7%, до 21,6 млн устройств, однако доля рынка снизилась с 12,6 до 11,5%. В лидеры роста (+50% «YoY») вышли продукты на базе ОС Chrome, сумевшие впервые преодолеть знаковый порог в 1 млн отгруженных устройств (доля рынка 0,4%).

Отдельное внимание эксперты обращают на постепенное изменение пользовательских предпочтений. За рассматриваемый период поставки моделей с экранами 11″ и выше превысили десятую часть от общих. Более того, по итогам текущей календарной четверти их доля должна преодолеть отметку в 15%.

Усилия Apple и Microsoft позволили сегменту моделей разъемной конструкции расширить свое присутствие до 27,9%. В то же время, модели классического форм-фактора отчитались ростом на 13,7%.

По состоянию на конец года в общей табели о рангах Apple упрочила лидерство за счет сравнительно недавно представленных iPad 10.2″ и iPadAir 10.9«. Подконтрольную долю удалось нарастить до 36,5%. Рост поставок Samsung на 44,9% главным образом был связан с интересом к GalaxyTab A и GalaxyTab S6 Lite. Несмотря на рекордный среди Тор-5 рост квартальных поставок Lenovo в размере 120,6% «YoY», по итогам года на третьей позиции все же осталась Huawei.

Тем не менее, повлиявшее на отменные годовые результаты второе полугодие вряд ли повторится — вследствие начала низкого сезона и сохраняющихся проблем с нехваткой отдельных комплектующих, в начальной четверти 2021 г. рынок ожидает спад поставок более чем на 30% «YoY». Из-за дефицита комплектующих в первом полугодии аналитики ожидают в нынешнем году возвращение рынка к отрицательным темпам роста поставок.

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