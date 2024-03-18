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Військові кіберфахівці вивели з ладу ще 14 російських сайтів

18 марта 2024 г., 16:35

Військові кіберфахівці вивели з ладу ще 14 російських сайтів

Фахівці ЗСУ провели операцію, зламали сервери 14 сайтів російських компаній та розмістили дефейс, що нагадує про втрату росіянами 33% чорноморського флоту за останні два роки.

Серед вражених – сайти компаній, які на замовлення російського військового керівництва здійснювали інформаційну та рекламну підтримку незаконного приєднання Криму 10 років тому. Зокрема, інформагентство «Новый день», регіональні портали Криму, Москви та Свердловської області та рекламні агентства, що надавали послуги з розміщення матеріалів по території рф та тимчасово окупованого Криму.

На стартових сторінках компаній з’явилося зображення потоплених російських кораблів, а також літаків стратегічної авіації та нагадування, що разом із незаконним так званим приєднанням Криму в росіян «від’єдналось» третина кораблів чорноморського флоту.

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