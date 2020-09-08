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ViewSonic выпустила 32-дюймовый 4К-монитор ELITE с частотой обновления 144 Гц

8 сентября 2020 г., 16:45

ViewSonic выпустила 32-дюймовый 4К-монитор ELITE с частотой обновления 144 Гц

Компания Diweave, официальный дистрибьютор ViewSonic в Украине, сообщила о том, что производитель объявил о запуске новой модели монитора ViewSonic ELITE XG320U.

По заявлению производителя,ELITE XG320U отличается трёхсторонним безрамочным дизайном, разрешением 4K (3840x2160) и частотой обновления 144 Гц. Благодаря этому XG320U предоставляет каждому игроку качественную технологию как для игровых консолей следующего поколения, так и для высокопроизводительных ПК. Монитор поддерживает работу с кабелем HDMI 2.1.

ELITE XG320U оснащен AMD FreeSync Premium Pro, VESA DisplayHDR 600 и имеет цветовой охват Adobe 99%, предоставляя игрокам передовые цветовые решения для современных игр. Кроме того, автоматический режим низкой задержки (ALLM) со временем отклика в 1 мс позволяет получить очень качественную картинку без размытия.

Как отмечается, данный монитор также включает в себя уникальные элементы дизайна, такие как встроенная банджи для мыши, подставка-крючок для наушников, RGB подсветка и два встроенных динамика.

Согласно предварительной информации в продаже новинка появится к концу года.


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