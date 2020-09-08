Италия начала проверку добросовестности контрактов iCloud, Google Drive и Dropbox

8 сентября 2020 г., 17:25

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Организация, осуществляющая надзор за конкуренцией и рыночными отношениями в Италии, начала расследование деятельности Apple, Google и Dropbox по предоставлению услуг облачного хранения. Вчера она объявила об открытии в общей сложности шести дел в ответ на жалобы о недобросовестной коммерческой практике и нарушениях законов страны о правах потребителей.

Регулятор заявил, что изучает вопрос о том, достаточно ли исчерпывающе три этих компании объясняли, как будут собирать и использовать в коммерческих целях данные пользователей. Также проверяется жалоба, что Dropbox не предоставила чёткой и доступной информации о том, как пользователи могут расторгнуть контракты или добиваться внесудебного урегулирования споров.

В своих расследованиях Италия следует в кильватере более широких инициатив регулирующих органов ЕС, направленных на прояснению условий предоставления услуг технологическими компаниями, прописанных в пользовательских контрактах мелким шрифтом.



Под давлением со стороны европейских регуляторов Facebook в прошлом году дополнила свои условия предоставления сервисов, уточнив, как именно она зарабатывает на данных пользователей.

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