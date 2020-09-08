 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 36 (1231)

30.08 - 06.09

читать

Архив номеров

Какие твердотельные диски вы используете в критичных серверных приложениях?

Колонка

Александр
Орехов
Сингулярная

Best CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Рекорд стабильности кубита улучшен в 10 тысяч раз

8 сентября 2020 г., 16:15
0 
 

Рекорд стабильности кубита улучшен в 10 тысяч раз

В японском Университете Тохоку исследователям удалось увеличить длительность хранения кубитом квантовой информации (период когерентности) до 10 миллисекунд, что превосходит лучший прежний результат на четыре порядка.

Это достижение, представленное в статье для журнала Nature Materials, будет имеет далекоидущие последствия для развития информационных технологий, поскольку более длительное время когерентности делает спин-орбитальные кубиты идеальным кандидатом для создания больших квантовых компьютеров.

Кодирование кубитов с помощью спина или орбитального движения заряженной частицы дает различные преимущества, востребованные при создании квантовых компьютеров. Чтобы совместно использовать эти преимущества, японские ученые использовали экзотическую заряженную частицу «дырку», поскольку орбитальное движение и спин дырок в кремнии связаны между собой.

«Мы определили спин-орбитальный кубит, используя заряженную частицу, которая выглядит как дырка, захваченная атомом примеси в кристалле кремния», — сказал ведущий автор Такаши Кобаяши (Takashi Kobayashi), доцент в Университете Тохоку.

По словам Кобаяши, спин-орбитальные кубиты, закодированные дырками, особенно чувствительны к электрическим полям, что позволяет более быстро управлять ими и способствует увеличению масштабов квантовых компьютеров. Однако такие кубиты чувствительны к электрическому шуму, что сокращает период их когерентности.

В этой работе авторы смогли уменьшить чувствительность кубита к электрическому полю, растягивая кристалл кремния как резиновую ленту. «Эта механическая инженерия спин-орбитального кубита позволяет нам значительно увеличить время его когерентности, сохраняя при этом умеренную электрическую чувствительность для управления кубитом», — сказал Кобаяши.


Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Slack подает жалобу на Microsoft и требует антимонопольного расследования от ЕС

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 
Реклама

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  