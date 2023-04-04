Вибір процесора є основним чинником зниження впливу дата-центрів на довкілля

4 апреля 2023 г., 10:25

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Компанія AMD у співпраці з 451 Research нещодавно оприлюднила новий звіт. У ньому йдеться про те, що вдосконалення базових процесорів є одним із найефективніших способів контролювати вуглецевий слід центру обробки даних і його витрати на електроенергію. Оскільки підприємства в усьому світі усвідомлюють важливість управління власним впливом на довкілля, це дослідження демонструє, як організації можуть значно підвищити ефективність своєї ІТ-інфраструктури.



Примітно, що майже половина опитаних топменеджерів галузі ІТ визнає, що на ІТ-операції припадає більша частина впливу їхньої компанії (про це говорять 25% респондентів) або весь вплив (19%) на навколишнє середовище. Тому вони вже визначили конкретні цілі щодо його зниження. Відомо, що цифрова трансформація продовжуватиме стимулювати значне зростання ЦОДів. Це відбуватиметься протягом десятиліть і негативно впливатиме на довкілля у довгостроковій перспективі, якщо відповідний вплив не контролювати особливо ретельно. Для наочності: якби ЦОДи та серверні кімнати в США, які працювали у 2019 році, представляли цілу країну, вона у переліку найбільших країн-споживачів енергії розташувалася б вище за Мексику.



Використання нових, ефективніших технологій та операційних моделей стане невіддільною частиною пом'якшення негативних впливів. Дослідження показало, що вибір правильного процесора, який використовує меншу кількість фізичних серверів, — це один зі способів покращити роботу підприємств. Новітні процесори допоможуть знизити загальне споживання енергії й підвищити ефективність операцій завдяки зменшенню площі дата-центру й енергоспоживання.



До прикладу, мета AMD — забезпечити 30-кратне поліпшення енергоефективності до 2025 року для ШІ-навчання і високопродуктивних обчислювальних програм, які працюють на прискорених обчислювальних вузлах. У разі реалізації це заощадить мільярди кіловат-годин електроенергії тільки у 2025 році, скоротивши споживання потужності, необхідної цим системам для виконання одного розрахунку, на 97% протягом п’ятьох років.

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