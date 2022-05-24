В Україні залишаються знеструмленими 695 населених пунктів та 635,7 тисячі споживачів

24 мая 2022 г., 11:07

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Міністерство енергетики України повдомило про роботу енергосистеми України станом на 23 травня 2022 року.



За минулу добу відновлено електропостачання близько 95,3 тисячам споживачів, з яких 60,4 тисяч були знеструмлені внаслідок несприятливих погодних умов.



Зокрема, у Львівській області — 41,5 тисячам, Донецькій — 17,9 тисячам, Харківській – 10,9 тисячам (з яких 1,7 тисяч було знеструмлено внаслідок погодних умов), Київській — 8,9 тисячам, Чернігівській — 6,8 тисячам, Житомирській — 5,6 тисячам, Миколаївській – 1,6 тисячам, Сумській — 1,2 тисячам, Запорізькій – 900 споживачам.



Українські енергетики докладають максимальні зусилля, щоб оперативно повернути енергопостачання українським громадянам. Проте у деяких районах аварійно-відновлювальні роботи ускладнені або унеможливлені через активізацію бойових дій, виконання робіт з розмінування та виникнення нових пошкоджень в електромережах, в тому числі внаслідок несприятливих погодних умов.



Станом на 23 травня через пошкодження, обумовлені бойовими діями, в Україні залишаються знеструмленими 695 населених пунктів. Загалом знеструмлено близько 635,7 тисячі споживачів. Зокрема, в Донецькій області – 328 тисяч споживачів, Луганській – 128,2 тисяч, Харківській — 90,7 тисяч.



Всі види електростанцій працюють згідно графіка та команд диспетчера. Енергосистема України продовжує впевнено працювати з європейською мережею ENTSO-E, тримаючи частоту на рівні 50 Гц.



В центральному регіоні завершено черговий етап відновлення устаткування однієї з високовольтних підстанцій. На повітряних лініях 750 кВ та 330 кВ підходить до завершення огляд трас разом із саперами. На оглянутих ділянках ліній встановлюються нові металеві та залізобетонні опори, проводиться заміна пошкодженого проводу.



Завершено огляд двох ліній 330 кВ на сході. Завтра ремонтні бригади почнуть працювати на місцях виявлених пошкоджень мереж.



Всі діючі атомні електростанції України стабільно виробляють електричну енергію. Сумарна поточна потужність енергоблоків забезпечує необхідні обсяги електроенергії для потреб країни.



Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках атомних станцій і прилеглих до них територіях не змінювався й перебуває у межах чинних норм.

Запорізька АЕС і місто Енергодар досі захоплені та контролюються російськими військовими, але всі енергоблоки ЗАЕС обслуговуються українським персоналом й працюють на потреби України. Ротація працівників відбувається.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист