В оновленному Apple Intelligence інтегровано ChatGPT

13 декабря 2024 г., 11:45

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Apple оголосила про вихід iOS 18.2, iPadOS 18.2 і MacOS Sequoia 15.2 з оновленням Apple Intelligence.

Як повідомляється, на додаток до інтеграції ChatGPT, оновлення включають функції генерації зображень, такі як Image Playground, генератор емодзі з genmoji та здатність розуміти зображення.

Перші функції Apple Intelligence стали загальнодоступними наприкінці жовтня, причому більшість можливостей штучного інтелекту були вбудовані безпосередньо в операційну систему, а деякі діяли як частини окремих додатків.

Зазначається, що завдяки інтеграції з ChatGPT і Siri, і Writing Tools зможуть використовувати модель OpenAI для підвищення рівня взаємодії. Тепер користувачі можуть спілкуватися з Siri і ставити більш складні запитання, а асистент попросить дозволу на використання ChatGPT.

Завдяки інтеграції ChatGPT у Writing Tools, загальносистемну функцію, яка може генерувати текст, користувачі можуть підключатися до чат-бота OpenAI і писати все, що їм заманеться. Вони також можуть попросити ChatGPT генерувати зображення разом з письмовим контентом.

Writing Tools також отримує додаткову функцію під назвою Describe Your Change, яка дозволяє користувачам краще контролювати зміни, які вони хочуть внести до своїх текстів.

Image Playground - нова функція в Apple Intelligence, яка дозволяє користувачам вводити підказку, а штучний інтелект створює зображення в різних стилях. Вона має спеціальний додаток для створення зображень та інтегрована безпосередньо в Повідомлення. Вона також дозволяє користувачам iPhone створювати зображення, використовуючи фотографії з їхньої бібліотеки зображень.

Користувачі будь-якої моделі iPhone 16 можуть використовувати камеру свого телефону, щоб дізнатися більше про фотографії та зображення, видимі на телефоні, за допомогою «візуального інтелекту». Ця функція Apple Intelligence може узагальнювати, копіювати та перекладати текст у полі зору камери.

За словами Apple, користувачам не знадобиться обліковий запис OpenAI, щоб отримати доступ до інтеграції з ChatGPT. Для використання Apple Intelligence користувачам знадобиться iPhone 15, iPhone 15 Pro або iPhone 16.

Apple Intelligence тепер доступний у більшій кількості регіонів за межами США, включаючи Австралію, Канаду, Ірландію, Нову Зеландію, Південну Африку та Великобританію, але лише англійською мовою. Apple заявила, що додаткові мови, включаючи китайську, французьку, німецьку, італійську, японську, корейську, іспанську та інші, з'являться протягом наступного року.

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