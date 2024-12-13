Ринок корпоративних WLAN виріс на 5,8% за квартал

13 декабря 2024 г., 12:35

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Як повідомляє IDC, світовий ринок корпоративних бездротових локальних мереж виріс на 5,8% в період з другого по третій квартал 2024 року і досяг 2,5 млрд дол.

Послідовне зростання в третьому кварталі слідує за збільшенням на 12,4% між першим і другим кварталами цього року. Таке тривале зростання вказує на те, що динаміка попиту та пропозиції на ринку стабілізується після двох років нестабільності, спричиненої, головним чином, розпродажем застарілих продуктів, що виникли внаслідок глобальної кризи ланцюгів поставок, спричиненої пандемією COVID-19. Ринок корпоративних WLAN скоротився на 1,7% в річному обчисленні і знизився на 17,5% за перші три квартали цього року в порівнянні з високими доходами 2023 року.

Новітні стандарти Wi-Fi неухильно набирають обертів на ринку корпоративних бездротових мереж. На Wi-Fi 6E, який дозволяє Wi-Fi використовувати діапазон 6 ГГц неліцензованого спектру, припало 31,7% доходів ринку залежних точок доступу в третьому кварталі. Це порівняно з 20,4% доходів сегмента роком раніше. Wi-Fi 7 також починає впроваджуватися, забезпечуючи 4,9% доходів сегмента залежних точок доступу, в той час як більшість залежних точок доступу продовжують використовувати технологію Wi-Fi 6.

«Індустрія бездротових локальних мереж продовжує залишатися динамічним ринком, рушійною силою якого є цілий ряд тенденцій. По-перше, ринок продовжує впевнений рух до нормалізації динаміки попиту і пропозиції, демонструючи зростання в квартальному обчисленні, - зазначає Брендон Батлер (Brandon Butler), старший менеджер з досліджень корпоративних мереж, IDC. - Тим часом, нові стандарти продовжують становити більшу частку інвестицій в WLAN, зокрема, Wi-Fi 6E і Wi-Fi 7, які розширюють можливості використання Wi-Fi до діапазону 6 ГГц».

У Сполучених Штатах ринок корпоративних WLAN скоротився на 3,2% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, але зріс на 10,7% послідовно з ІІ кв по ІІІ кв 2024 р. У Західній Європі ринок продемонстрував помірне зростання, збільшившись на 0,2% за рік і на 4,2% послідовно. У Центральній та Східній Європі ринок зріс на 0,5% р/р та 7,8% послідовно. В Азійсько-Тихоокеанському регіоні, за винятком Японії та Китаю, ринок скоротився на 4,4% у річному вимірі та на 3,5% у послідовному. У Китаї ринок скоротився на 10,2% в річному обчисленні, але виріс на 2,2% за попередній період.

Доходи Cisco від корпоративних WLAN знизилися на 5,7% р/р, але зросли на 11,0% послідовно, досягнувши 1,0 млрд дол., захопивши 41,6% ринку на кінець третього кварталу.

HPE Aruba Networking продемонструвала зростання на 23,9% р/р і на 8,2% послідовно у ІІІ кв., в результаті її частка ринку склала 15,1%.

Продажі Ubiquiti на ринку корпоративних WLAN зросли на 27,5% р/р і на 9% кв/кв, що дало компанії 8,3% ринку.

Доходи Huawei у цьому сегменті знизилися на 1,8% у річному вимірі і впали на 20,5% поквартально, як результат її частка ринку склала 7,2%.

Juniper Networks від продажу рішень для корпоративних WLAN отримала більше на 17,6% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року і на 11,6% ніж квартал тому, що забезпечило компанії 5,3% ринку.

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