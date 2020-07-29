В Microsoft 365 и Teams появились новые возможности

29 июля 2020 г., 10:25

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На ежегодной конференции Inspire компания Microsoft объявила о ряде улучшений в Microsoft 365 и Microsoft Teams для организации рабочих мест с функциями совместной работы и с корпоративным уровнем защиты.



В частности Teams предлагает партнерам и разработчикам Microsoft новые возможности для расширения функционала встреч с помощью сторонних приложений и сервисов, которые могут сделать собрания более интерактивными и эффективными.



Новые возможности Teams для сотрудников первой линии позволят им взаимодействовать с информацией, приложениями и коллегами, обеспечивая при этом организационную гибкость. Новая функция «Сообщества» предоставляет доступ к объявлениям Yammer, обновлениям, обсуждениям и событиям непосредственно из Teams; Walkie Talkie, который теперь доступен для публичного предварительного тестирования, обеспечивает безопасную голосовую связь через облако (push-to-talk) превращая устройства в рацию; новые функции также упрощают планирование смен и публикацию задач для менеджеров первой линии.



Отмечается, что усовершенствования Power Platform в Teams делают решение еще более мощным центром для обеспечения эффективной командной работы и функционирования бизнес-процессов. Microsoft Dataflex, реляционная база данных, теперь доступна в Teams без дополнительной платы. Она позволяет клиентам создавать, развертывать и управлять приложениями и чат-ботами с помощью Power Apps и Power Virtual Agent, не выходя из Teams. Эти функции помогут быстро реагировать на меняющиеся бизнес-потребности и создавать клиентские решения в рамках приложения для совместной работы.



Universal Print – это новое решение Microsoft 365 для клиентов, которым требуется простая, легкая и безопасная печать при переходе в облако. Услуга открывает множество возможностей для реселлеров и партнеров по продаже оборудования, поскольку клиенты стремятся устанавливать принтеры без необходимости сложной настройки гибридной печати.



Кроме того, компания представила предварительную версию нового решения для предотвращения утечек данных на конечных устройствах Microsoft Endpoint Data Loss Prevention (DLP), которая расширяет существующие возможности DLP в Microsoft 365, помогая компаниям соответствовать нормативно-правовым требованиям и защищать конфиденциальную информацию на конечных устройствах. Поскольку решение встроено в Windows 10, приложения Office и Microsoft Edge, оно не требует дополнительной установки и обслуживания агентов и его можно быстро развернуть. Оно также интегрируется с существующими DLP в Microsoft Teams, Exchange, SharePoint и OneDrive.



Также выпущена предварительная версия новых функций для управления рисками и защиты от инсайдеров в Microsoft 365. Новые инструменты позволяют более эффективно выявлять подозрительные операции с данными, реализуют интеграцию с другими сервисами ИБ, а также обеспечивают соответствие требованиям безопасности при удаленной работе.



Новый режим шифрования Double Key Encryption для Microsoft 365 использует два ключа для защиты данных, один из которых находится под контролем клиента, а второй – под управлением Microsoft. Для просмотра данных необходимо иметь доступ к двум этим ключам. Поскольку Microsoft может получить доступ только к одному ключу, данные и ключ клиента недоступны для компании, что помогает обеспечить конфиденциальность и безопасность данных.

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