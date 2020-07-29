Расходы на сетевую инфраструктуру 5G вырастут почти в два раза

29 июля 2020 г., 11:05

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В 2020 г. объем выручки на мировом рынке сетевой инфраструктуры 5G увеличится почти вдвое, достигнув отметки в 8,1 млрд долл., – сообщает Gartner.



В то же время, общий рынок беспроводной сетевой инфраструктуры сократится в нынешнем году на 4,4%, до 38,1 млрд долл. При этом, если в 2019 г. на долю сегмента 5G приходилось 10,4% общей выручки рынка, то по итогам нынешнего года доля возрастет до 21,3%.



Все больше коммуникационных сервис-провайдеров переводят расходы на LTE/4G в режим обслуживания, отдавая приоритет развитию проектов 5G. В частности, инвестиции направляются на развитие базовых станций, построение базовых и транспортных сетей и т.д. Кроме непосредственных участников рынка развитию 5G способствуют государственные органы и регуляторы многих стран, ожидающие, что 5G может стать катализатором экономического роста в ряде отраслей.



Конкуренция среди сервис-провайдеров ускоряет темпы адаптации 5G. Поспособствовать этому процессу также должно активное развитие экосистем O-RAN (open radio access network) и vRAN (virtualized RAN). Аналитики уверены, что уже в 2023 г. сервис-провайдеры покроют сетями 5G не менее 95% населения Китая (включая Гонконг и Тайвань), зрелых стран APeJ, Северной Америки и Японии.



Также предполагается, что уже в 2023 г. по меньшей мере 15% сервис-провайдеров будут управлять автономными 5G-сетями, которые не будут полагаться на сетевую инфраструктуру 4G. Это приведет к быстрому спаду инвестиций в LTE/4G.

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