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Программа «Google для некоммерческих организаций» представлена в Украине

3 июня 2020 г., 13:05
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Программа «Google для некоммерческих организаций» представлена в Украине

«Google Украина» официально презентовала в нашей стране программу «Google для некоммерческих организаций» (Google for Nonprofits).

Эта программа присутствует в линейке решений компании с 2011 года и в настоящее время доступна в 57 странах. Всего к ней подключено свыше 300 тыс. организаций и фондов. А общее число их сотрудников превышает 1,5 млн человек.

Для участия в этой программе необходимо подать запрос на регистрацию учетной записи и пройти верификацию, которой занимается независимая партнерская организация. Получившие подтверждение получают доступ к следующим онлайновым инструментам:

  • G Suite для некоммерческих организаций, в состав которого входят, в частности, Gmail, Документы, Календарь, Диск и Google Meet. А до 30 сентября 2020 года для всех пользователей G Suite доступны премиум-функции приложения Google Meet.
  • Ad Grants – это программа, в рамках которой предоставляются неденежные гранты в размере до 10 тыс. долл. в месяц на размещение рекламных объявлений в Поиске Google. Благодаря такой рекламе некоммерческие организации могут привлекать пожертвования, распространять информацию о своей организации и искать волонтеров, пока ситуация вокруг распространения COVID-19 не изменится. Сообщается, что программа Ad Grants будет доступна в Украине до октября 2020 года.
  • Программа YouTube для некоммерческих организаций предлагает премиум-функции, чтобы помочь в охвате глобальной аудитории и усилении влияния через свой канал YouTube.
  • Google Планета Земля и Карты Google предоставляют организациям доступ к инструментам визуализации данных, чтобы помочь им продемонстрировать свою работу и ее влияние. Этот сервис дает бесплатный доступ в эквиваленте $250 ежемесячно.

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