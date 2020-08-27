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Устройства печати Sharp Nano для сегмента СМБ

Автор – Тимур Ягофаров, 27 августа, 16:54
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Представляющая на украинском рынке бизнес печатающих устройств Sharp компания CHGroup провела онлайновую презентацию модельного ряда этих решений.

Линейку принтеров и многофункциональных аппаратов Sharp представил Алексей Дегтярев, руководитель направления по работе с партнерами CHGroup. Презентацию он начал с рассказа про устройства формата A4 семейства Nano, где используется единый узел печати с поддержкой производительности 35 и 45 с./мин. Эта линейка включает принтеры MX-B350P/MX-B450P и МФУ Nano и Nano2 IT: MX-B350W/MX-B450W и MXB356W/MXB456W. Их отличие заключается в том, что аппараты Nano предлагают базовые функции печати, копирования и сканирования, тогда как в Nano2 IT реализована открытая программно-аппаратная платформа Sharp OSA с возможностью встраивания приложений и подключения коннекторов для создания комплексных решений при разработке систем документооборота.

Устройства печати Sharp Nano для сегмента СМБ

Алексей Дегтярев представил устройства Sharp формата A4 семейства Nano

Стоит отметить, что в стандартную конфигурацию принтера Nano входят проводной и беспроводный сетевые адаптеры, а также модуль дуплекса. Позволяют эти устройства проводить и прямую печать с USB-накопителей документов форматов PDF, TIFF, JPEG. Их максимальная месячная нагрузка составляет 100 тыс. страниц, при этом общий ресурс узла печати — порядка 350 тыс., поэтому рекомендуемая — 5-6 тыс. с. Емкость лотков для бумаги в стандартной конфигурации 550 листов может быть увеличена до 1150.

В сетевом окружении будет полезна такая функциональность аппаратов Nano, как взаимодействие с пакетом Sharp Remote Device Manager для централизованного контроля. Представляет интерес и возможность внесения на само устройство данных для идентификации до 30 пользователей без задействования каких-либо сторонних программ непосредственно через веб-интерфейс. Авторизация выполняется посредством ввода pin-кода на встроенном экране.

Устройства печати Sharp Nano для сегмента СМБ

Отличие МФУ Nano от принтера заключается лишь в узле сканера с реверсивной автоподачей документов. Кроме стандартных функций сканирования, включая передачу в электронную почту и на «Рабочий стол» стоит отметить работу с визитками, которые можно вводить в пакетном режиме до 25 шт. На отдельную кнопку в меню выведено и задание по сканированию ID-карт с обеих сторон.

МФУ более высокого уровня MX-B536W/MX-B456W, которые охватывает семейство Nano IT, оснащены открытой системной архитектурой Sharp OSA. Среди ее возможностей стоит обратить внимание на прямое подключение к сервисам электронной почты Gmail и Microsoft Exchange/Online. Интересна и такая функциональность, как прямая печать документов Microsoft Office. А на экране МФУ доступен не только предварительный просмотр таких файлов, но и базовые операции по их редактированию и управлению пакетными заданиями.

Среди интересных функций сканирования стоит отметить копирование оригиналов с выделенным текстом, когда такое выделение может быть скрыто или наоборот усилено. Доступно также сканирование с удалением фона. Возможно и сканирование за один проход нескольких расположенных рядом на стекле документов, когда каждый из них сохраняется в отдельном файле.

Функциональность платформы Sharp OSA включает распознавание символов, что позволяет сохранять сканированный текст сразу в формате Microsoft Office без задействования компьютера. Поддерживает платформа и функцию Print Release для управления выводом документов с авторизацией пользователей. Она предусматривает сохранение файла на встроенном жестком диске на МФУ, которое получает статус Master. К нему может быть подключено до пяти аналогичных аппаратов в статусе Slave. При авторизации пользователя на любом из них выполняется вывод запрошенного документа.

Устройства печати Sharp Nano для сегмента СМБ

Подводя итог раздела, посвященного монохромным аппаратам начального уровня Sharp формата A4, Алексей Дегтярев привел выкладки с расчетом стоимости отпечатка.

Презентация аппаратов печати Sharp включала также знакомство с МФУ формата A3 начального уровня семейства C-Cube, куда входит три серии. Они отличаются наличием реверсивного автоподатчика оригиналов и производительностью — 20 либо 25 с./мин.

Среди реализованных в них функций стоит отметить копирование с масштабированием по формату бумаги. А при использовании дополнительных лотков имеется возможность выполнять сортировку с поворотом. Опциональными для этих аппаратов являются адаптеры Wi-Fi и факсы.

Такие аппараты позиционируются для месячных нагрузок порядка 2-4 тыс. с., что позволяет обеспечить эксплуатацию в течение двух лет без замены ресурсных запчастей. В настоящее время действует специальное предложение на модель Sharp BP-20C20 с автоподатчиком — 31707 грн за комплект с картриджами, необходимыми для запуска устройства. А модель Sharp BP-10C20 без ADF предлагается за 29935 грн в комплекте с картриджами для запуска устройства.

Имеется в линейке Sharp и монохромные МФУ формата A3 семейства Nova L, куда входит семь устройств. Они обеспечивают производительность от 20 до 31 с./мин и характеризуются месячной нагрузкой до 5 тыс. с. Для них предлагается опциональный реверсивный автоподатчик оригиналов на 100 листов со скоростью 23 с./мин.

Аппараты поддерживают сортировку с поворотом, при наличии дополнительного лотка, и все уже перечисленные функции в разделе устройств формата A4. А оригинальной для этих МФУ является возможность предварительного разогрева модуля закрепления с последующим переходом в режим пониженного энергопотребления, что позволяет ускорить выход первой копии. Предлагают эти МФУ и удаленное управление с помощью пакета Sharp Remote Device Manager.

Стоит иметь в виду, что вся линейка Nova L доступна в партнерской сети Sharp. А модели AR6020NV и AR6031NV рассматриваются, как тендерные, поэтому цены на них предоставляются по запросу.


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