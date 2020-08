Главная » Статьи Устройства печати Sharp Nano для сегмента СМБ Автор – Тимур Ягофаров , 27 августа, 16:54 +22

голоса Tweet Представляющая на украинском рынке бизнес печатающих устройств Sharp компания CHGroup провела онлайновую презентацию модельного ряда этих решений. Линейку принтеров и многофункциональных аппаратов Sharp представил Алексей Дегтярев, руководитель направления по работе с партнерами CHGroup. Презентацию он начал с рассказа про устройства формата A4 семейства Nano, где используется единый узел печати с поддержкой производительности 35 и 45 с./мин. Эта линейка включает принтеры MX-B350P/MX-B450P и МФУ Nano и Nano2 IT: MX-B350W/MX-B450W и MXB356W/MXB456W. Их отличие заключается в том, что аппараты Nano предлагают базовые функции печати, копирования и сканирования, тогда как в Nano2 IT реализована открытая программно-аппаратная платформа Sharp OSA с возможностью встраивания приложений и подключения коннекторов для создания комплексных решений при разработке систем документооборота. Алексей Дегтярев представил устройства Sharp формата A4 семейства Nano Стоит отметить, что в стандартную конфигурацию принтера Nano входят проводной и беспроводный сетевые адаптеры, а также модуль дуплекса. Позволяют эти устройства проводить и прямую печать с USB-накопителей документов форматов PDF, TIFF, JPEG. Их максимальная месячная нагрузка составляет 100 тыс. страниц, при этом общий ресурс узла печати — порядка 350 тыс., поэтому рекомендуемая — 5-6 тыс. с. Емкость лотков для бумаги в стандартной конфигурации 550 листов может быть увеличена до 1150. В сетевом окружении будет полезна такая функциональность аппаратов Nano, как взаимодействие с пакетом Sharp Remote Device Manager для централизованного контроля. Представляет интерес и возможность внесения на само устройство данных для идентификации до 30 пользователей без задействования каких-либо сторонних программ непосредственно через веб-интерфейс. Авторизация выполняется посредством ввода pin-кода на встроенном экране. Отличие МФУ Nano от принтера заключается лишь в узле сканера с реверсивной автоподачей документов. Кроме стандартных функций сканирования, включая передачу в электронную почту и на «Рабочий стол» стоит отметить работу с визитками, которые можно вводить в пакетном режиме до 25 шт. На отдельную кнопку в меню выведено и задание по сканированию ID-карт с обеих сторон. МФУ более высокого уровня MX-B536W/MX-B456W, которые охватывает семейство Nano IT, оснащены открытой системной архитектурой Sharp OSA. Среди ее возможностей стоит обратить внимание на прямое подключение к сервисам электронной почты Gmail и Microsoft Exchange/Online. Интересна и такая функциональность, как прямая печать документов Microsoft Office. А на экране МФУ доступен не только предварительный просмотр таких файлов, но и базовые операции по их редактированию и управлению пакетными заданиями. Среди интересных функций сканирования стоит отметить копирование оригиналов с выделенным текстом, когда такое выделение может быть скрыто или наоборот усилено. Доступно также сканирование с удалением фона. Возможно и сканирование за один проход нескольких расположенных рядом на стекле документов, когда каждый из них сохраняется в отдельном файле. Функциональность платформы Sharp OSA включает распознавание символов, что позволяет сохранять сканированный текст сразу в формате Microsoft Office без задействования компьютера. Поддерживает платформа и функцию Print Release для управления выводом документов с авторизацией пользователей. Она предусматривает сохранение файла на встроенном жестком диске на МФУ, которое получает статус Master. К нему может быть подключено до пяти аналогичных аппаратов в статусе Slave. При авторизации пользователя на любом из них выполняется вывод запрошенного документа. Подводя итог раздела, посвященного монохромным аппаратам начального уровня Sharp формата A4, Алексей Дегтярев привел выкладки с расчетом стоимости отпечатка. Презентация аппаратов печати Sharp включала также знакомство с МФУ формата A3 начального уровня семейства C-Cube, куда входит три серии. Они отличаются наличием реверсивного автоподатчика оригиналов и производительностью — 20 либо 25 с./мин. Среди реализованных в них функций стоит отметить копирование с масштабированием по формату бумаги. А при использовании дополнительных лотков имеется возможность выполнять сортировку с поворотом. Опциональными для этих аппаратов являются адаптеры Wi-Fi и факсы. Такие аппараты позиционируются для месячных нагрузок порядка 2-4 тыс. с., что позволяет обеспечить эксплуатацию в течение двух лет без замены ресурсных запчастей. В настоящее время действует специальное предложение на модель Sharp BP-20C20 с автоподатчиком — 31707 грн за комплект с картриджами, необходимыми для запуска устройства. А модель Sharp BP-10C20 без ADF предлагается за 29935 грн в комплекте с картриджами для запуска устройства. Имеется в линейке Sharp и монохромные МФУ формата A3 семейства Nova L, куда входит семь устройств. Они обеспечивают производительность от 20 до 31 с./мин и характеризуются месячной нагрузкой до 5 тыс. с. Для них предлагается опциональный реверсивный автоподатчик оригиналов на 100 листов со скоростью 23 с./мин. Аппараты поддерживают сортировку с поворотом, при наличии дополнительного лотка, и все уже перечисленные функции в разделе устройств формата A4. А оригинальной для этих МФУ является возможность предварительного разогрева модуля закрепления с последующим переходом в режим пониженного энергопотребления, что позволяет ускорить выход первой копии. Предлагают эти МФУ и удаленное управление с помощью пакета Sharp Remote Device Manager. Стоит иметь в виду, что вся линейка Nova L доступна в партнерской сети Sharp. А модели AR6020NV и AR6031NV рассматриваются, как тендерные, поэтому цены на них предоставляются по запросу.

