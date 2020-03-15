Sharp активизирует направление бизнес-печати в Украине

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Мы уже сообщали, что в октябре прошлого года Sharp Electronics (Europe), и украинская компания CHGroup объявили о подписании соглашения о сотрудничестве. И вот компании приступили к следующей фазе развития работы японского производителя электроники на рынке Украины.

Напомним, что в рамках агентского контракта CHGroup получила статус официального представителя Sharp по направлению систем печати на украинском рынке. В задачи агента входит совершенствование коммуникаций с дилерами, системными интеграторами, маркетинговая активность в регионе, а также предоставление своим партнерам поддержки для развития их бизнеса с продуктами известного мирового производителя.

Яцек Клековский (слева) и Тарас Чабановский

Недавно Киев посетил Яцек Клековский (Jacek Klekowski), директор Sharp Electronics в регионе CEE, который рассказал о текущей стратегии и представил планы компании. Компания сегодня работает, как в сегменте потребительской электроники, так и в области B2B-решений. Именно направление для бизнеса и является главным фокусом сегодняшнего интереса этого производителя в Украине. Яцек Клековский в частности отметил, что Sharp широко известна своими инновационными продуктами в таких областях как обработка документов, системы визуализации и решения для энергообеспечения. На данном этапе основной акцент в Украине сделан на устройствах печати и документообороте, развитием этого направления на нашем рынке занимается CHGroup. При этом Sharp Electronics продолжает поставлять системы для печати через своего официального дистрибьютора — компанию MTI.

В отношении общих тенденций Яцек Клековский (Jacek Klekowski) отметил, что сегодня пользователи предъявляют очень жесткие требования к устройствам печати, они не только должны выполнять стандартные функции и обеспечивать разумную трату средств, но и предоставлять возможности контроля, а также интеграции в системы документооборота. Хотя стоит отметить, что документооборот все еще не стал полностью цифровым, поэтому пользователям требуется печатать и сканировать в больших объемах. На этом фоне возрастает спрос на многофункциональные устройства, на которые и делает ставку компания Sharp.

«Сегодня наш модельный ряд включает широкий ассортимент цветных и монохромных устройств – от компактных офисных принтеров и многофункциональных устройств формата А4 до высокопроизводительных документ-систем формата SRA3. И что важно - каждое из устройств можно дополнить рядом программных решений, которые позволяют оптимизировать процесс создания, обработки и передачи информации внутри организации», подчеркнул Яцек Клековский. Он также рассказал про услуги компании по обработке информационных потоков, включая услуги по управлению документацией (DMS), которые выходят за рамки просто услуг по управлению печатью. Их преимущество заключается в представлении способов извлечения максимальной ценности информации, которая поступает в организацию и циркулируют в ней. Эти системы базируются на том, как внутри компании используются документы и какие стоят приоритеты. И тут главная задача — не только рационализировать процессы печати, но и помочь заказчикам извлекать и передавать данные, которые заблокированы в бумажных и цифровых документах.

Один из флагманских аппаратов компании - Sharp MX-6071 формата A3

В свою очередь Тарас Чабановский, директор компании CHGroup отметил: «Перед нами стоит интересная и амбициозная задача - сделать все возможное для того, чтобы на рынке Украины бренд Sharp получил по меньшей мере тот же вес, что он имеет в многих других странах”. Он заявил, что этот производитель имеет в своем портфеле совершенно уникальные позиции - например бесплатное ПО для организации документооборота в компаниях малого и среднего размера, которое должно вызвать интерес у пользователей на нашем рынке. “Но это лишь один пример. Партнерство с Sharp позволит дилерам получить системы для решения задач достаточно широкого круга потребителей. У компании в ассортименте обширный спектр монохромных и полноцветных устройств формата А3, решения для организации контроля и управления. При этом низкая себестоимость печати - делают системы Sharp весьма конкурентоспособными , прежде всего, в сфере аутсорсинга печати”, продолжил глава CHGroup. Он также отметил, что учитывая тенденции в европейских странах, аутсорсинг печати это тот сегмент, который непременно получит взрывной рост в случае активного развития малого и среднего бизнеса.

Тарас Чабановский также сообщил, что ранее анонсированный первый партнерский семинар Sharp в Украине будет перенесен на осень 2020 в связи с введением Кабинетом Министров карантина по всей территории Украины из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

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