Проектный бизнес с брендом OKI в Украине

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Компания CHGroup, представляющая интересы компании OKI на рынках Украины, Молдовы и Грузии, начала серию оффлайн-семинаров на тему «Развитие проектного бизнеса в Украине с брендом OKI». Как отмечается, мероприятия проводятся с соблюдением всех необходимых норм в рамках борьбы с распространением коронавируса.

Так, в начале сентября состоялся первый семинар по развитию проектного бизнеса для системного интегратора компании «НАВИГАТОР».

Андрей Стельмах, коммерческий директор группы компаний «НАВИГАТОР» отметил, что качество, надежность, простота в использовании и высокая производительность устройств этого вендора являются важными критериями для корпоративных пользователей, с которыми работает системный интегратор. «Не менее важны в партнерских отношениях открытость, доверие и методичность в выполнении своих обязательств. Все это - неотъемлемые характеристики компании CHGroup - агента OKI на территории Украины. Уверенность в партнерах - является краеугольным камнем в развитии нашего бизнеса», подчеркнул Андрей Стельмах.

В своей презентации представители CHGroup продемонстрировали тендерные устройства OKI, их преимущества, ценовые предложения, и возможности поддержки со стороны производителя в партнерстве с CHGroup.

Алексей Дегтярев представил широкий ассортиент устройств компании OKI



Одной из ключевых тем семинара стало сравнение тендерных устройств OKI с продуктами основных игроков сегмента, их рыночное позиционирование и вопросы поддержки, которую может обеспечить вендор.

Алексей Дегтярев, менеджер по работе с партнерами CHGroup, представил линейку избранных устройств компании OKI, и более детально остановился на монохромных светодиодных аппаратах — принтеры и МФУ этого типа имеют высокую востребованность в корпоративном сегменте. И тут у OKI есть что предложить, ее модельный ряд начинается с устройств, печатающих со скоростью 30 страниц в минут и имеющих расчетную нагрузку в 80 тыс. страниц в месяц.

Компания OKI традиционно имеет очень сильные позиции в сегменте полноцветных и Алексей Дегтярев представил принтеры обладающие не только уникальными рабочими характеристиками, но и позволяющие обеспечить самую доступную цветную печать по цене (с учетом амортизации), причем, как в формате А4, так и А3.

Тарас Чабановский: "Серия семинаров, которые мы начали проводить, призвана подчеркнуть преимущества продуктов OKI и основные принципы сотрудничества с нашими надежными партнерами в Украине"

«Накопленный опыт в связке с безупречной репутацией бренда OKI и команды CHGroup позволяют обеспечивать необходимую нашим партнерам поддержку, предлагая проверенные временем высокотехнологичные решения. Мы поставляем системы для работы с документами в широком охвате задач и для рабочих групп разных масштабов: от пользователей малого и среднего бизнеса до крупных корпораций. Серия семинаров, которые мы начали проводить, призвана подчеркнуть преимущества продуктов и основные принципы сотрудничества с нашими надежными партнерами, с которыми мы сотрудничаем уже многие годы. В этом ряду первой стала компания «НАВИГАТОР», заявил Тарас Чабановский, директор CHGroup.

Всего в первом семинаре приняли участие 12 сотрудников компании «НАВИГАТОР», они имели возможность задать накопившиеся вопросы о продукции вендора и вживую пообщаться с представителями бренда OKI в Украине, специалистами компании CHGroup.

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