Печатающие устройства Sharp – решения для среднего и крупного бизнеса

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В серию проводимых компанией CHGroup, представляющей на украинском рынке бизнес печатающих устройств Sharp, обучающих онлайновых семинаров вошло несколько мероприятий. И если первое было посвящено решениям для относительно массового сегмента, то второе и третье охватывало более продвинутые платформы.

На семинарах были представлены многофункциональные аппараты Sharp из обновленной линейки Griffin2 и Phenix2. Они доступны в вариантах монохромных A3W и цветных SRA3 МФУ в диапазоне производительности от 25 до 60 с./мин. В данных семинарах Алексей Дегтярев, руководитель направления по работе с партнерами CHGroup, отметил, что в основе всех серий — единый печатающий узел и меню управления, что обеспечивает доступ к одним и тем же общим функциям независимо от модели. А отличия заключаются в оснащенности и функциональности программного обеспечения: в частности, устройства Griffin2, которые рассматриваются, как младшие, печатают с разрешением 600 dpi, тогда как Phenix2 – 1200 dpi. Кроме того, в старшей модели установлен дуплексный автоподатчик, в отличие от реверсивного в младшей. Стандартные комплектации старших серии также включает встроенный жесткий диск на 500 Гб, поддержку PostScript 3.0, датчик движения, беспроводные адаптеры NFC и Wi-Fi. В ней также реализована открытая платформа Sharp OSA и возможности оптического распознавания текста.

Среди преимуществ обеих серий – достаточно большая оперативная память объемом 5 ГБ, встроенная панель управления с диагональю 10,1 дюйма, а также рекомендованная месячная нагрузка 12-25 тыс. с. В них используется единый картридж на 40 тыс. с., который наполняется новым тонером Mycros Cap 2 с высокотемпературным ядром на восковой основе.

Датчик движения приводит аппарат в активное состояние от приближения пользователя, дистанция его срабатывания настраивается в пределах 0,35 — 2 м при угле охвата 60°. В состав финишера входит модуль степлирования без использования скрепок, впрочем, имеется и ручной. С помощью встроенного порта USB и переходника USB-Ethernet можно сконфигурировать работу со второй подсетью. А в сочетании с поддержкой беспроводного подключения значительно расширяются возможные сценарии взаимодействия с различными пользователями.

Среди возможностей платформы Sharp OSA – простое подключение к облачным сервисам, включая почтовые службы Gmail и Microsoft Exchange/Online.

Поскольку такие МФУ подключаются к Интернету, в них реализованы обширные возможности обеспечения информационной безопасности, начиная с контроля целостности прошивки при загрузке с ее восстановлением с защищенной от записи копии. Стоит коротко остановиться и на функция Image Job Log, которая нацелена на отслеживание использования МФУ в операциях печати, копирования, сканирования и получения/отправки факсов. Связанные с ними данные хранятся на файловом сервере и могут быть получены администратором при расследовании инцидента.

Алексей Дегтярев напомнил о такой функциональности используемой в этих аппаратах платформы Sharp OSA, как Print Release. Она позволяет объединять в группу до шести МФУ, один из которых назначается как Master и где на встроенном накопителе хранятся отправляемые на вывод задания. При авторизации пользователя на любом из устройств печати, это задание пересылается на выбранный МФУ. При этом нет необходимости в установке дополнительного программного обеспечения. Всего может быть зарегистрировано до 1000 пользователей, причем платформа совместима с Active Directory.

Платформа Sharp OSA поддерживает и функциональность списка «белых» программ, что позволяет отследить легальность используемых в аппарате приложений. Ее возможности включают выявление попытки не санкционированного доступа к встроенному накопителю, которое будет блокировано и задокументировано.

Стоит иметь в виду, что жизненный цикл рассматриваемых аппаратов составляет 2,5 млн копий для монохромных устройств и 1,8 млн для полноцветных. В комплект поставки не входит тонер, но ресурс всех остальных компонентов весьма велик. Поэтому при вычислении себестоимости печати выяснилось, что вывод одной страницы обходится не более 7 копеек для Ч.Б устройств и 14 копеек для цветных.

Продолжило программу семинара знакомство с аппаратами семейства Nova E формата A3, которые занимают промежуточное положение между решениями начального уровня и линейками Griffin2 и Phenix2, обеспечивая производительность 25-35 c./мин. Они оснащены 7-дюймовой панелью управления, а в их стандартную конфигурацию входят два основных лотка по 550 листов и многоцелевой на 100. Для таких аппаратов рекомендованная месячная нагрузка составляет 13 тыс. с. при общем ресурсе 800 тыс. с. В наличии реверсивный автоподатчик оригиналов на 100 листов со скоростью 56 с./мин. А максимальное разрешение печати — 1200x600 dpi. Стандартно установлен сетевой адаптер и модуль дуплекса, опциональным является факс, но не поддерживается Wi-Fi.

Стоит также отдельно выделить моно МФУ MX-M266NV из серии Nova E. Это МФУ было разработано с целью полного обеспечения небольшой компании средствами печати, копирования и сканирования. Оно оснащено полноцветной ЖК контрольной панелью 7.0” с функцией предварительного просмотра эскизов (при установленной опции жесткого диска). На сегодняшний день МФУ предлагается по акционной цене - 32 199 грн.

С помощью опционального встроенного жесткого диска для всех аппаратов семейства Nova E становится доступной функция Document Filling. Она позволяет просматривать эскизы сохраненных на накопителе документов. Что может быть полезно, например, для хранения стандартных бланков. Интересная возможность – тандемная печать, когда при необходимости вывода большого задания оно разделяется между двумя находящимися в одной сети МФУ.

Среди доступных для этих аппаратов опций можно отметить выходной лоток разделения задач на 100 листов, тогда как основной вмещает 500. Доступен и датчик заполнения последнего. Внутренний финишер позволяет сортировать, сшивать и смещать документы.

Аппараты предоставляют возможность удаленного доступа к панели управления. Для этого можно использовать ПО RealVNC либо TinyVNC.

Хотя такие устройства и не содержат открытую архитектуру, тем не менее они достаточно хорошо защищены разнообразными функциями безопасности. Среди них отметим сканирование с сохранением в формате PDF с шифрованием, требующее ввода пароля. А защита Document Control не позволяет сканировать или печатать документ на каком-либо ином аппарате Sharp с установленным таким пакетом. Хранящаяся на встроенном жестком диске информация шифруется и может быть перезаписана случайным набором символов при отправке в сервис. Имеется также фильтрация по IP-адресам и протоколам.

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